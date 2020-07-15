خبر عدم تیم داری ملی حفاری در فوتبال صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سالار محمد نیا عصر امروز در نشست خبری با بیان اینکه با دستور مستقیم مدیرعامل شرکت در مسابقات فوتبال دسته دوم باشگاههای کشور شرکت کردیم، تصریح کرد: به علت بخشنامههای وزارت نفت در خصوص پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا مجوز فعالیت تیمهای ورزشی تحت حمایت این وزارتخانه از جمله باشگاه ملی حفاری صادر نشده و ما اکنون نمیتوانیم در هیچ مسابقهای حضور پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه اولویت ما دستورالعملهای وزارت نفت است، افزود: وظیفه داریم به دستورات وزارت نفت عمل کنیم و اگر تیمهای دیگر نفتی در ایران در حال فعالیت هستند آنها تخلف کرده و خودشان باید پاسخگو باشند.
مدیرعامل باشگاه ملی حفاری اهواز با بیان اینکه امید بسیاری از جوانان و نوجوانان خوزستانی به حضور در تیمهای تحت حمایت وزارت نفت است، عنوان کرد: امیدواریم سازمان لیگ برنامهریزی دقیقی برای مسابقات فوتبال دسته دوم باشگاههای کشور داشته باشد و برای برگزاری مسابقات عجله نکنند تا مشکل تیمهای نفتی برطرف شود.
محمد نیا با اشاره به اینکه بودجه سال گذشته ما بالغبر ۲۰ میلیارد ریال بود، گفت: بودجه امسال باشگاه نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است که این مسئله مشکلات ما را افزایش داده است.
وی با اشاره به اینکه باشگاه ملی حفاری یکی از قطبهای ورزش استان و کشور است، اظهار کرد: سالهای است که در هر دو بخش ورزش همگانی و قهرمانی تیم داری میکنیم که این موضوع جزو تعهدات اجتماعی شرکت ملی حفاری است.
مدیرعامل باشگاه ملی حفاری اهواز با بیان اینکه توسعه ورزش همگانی همواره مدنظر ما بوده است، گفت: باشگاه ملی حفاری برای شادی و نشاط کارکنان و دیگر افراد جامعه در ۳۰ رشته همگانی فعالیت میکند که این فعالیت در ۱۰ تا ۱۵ استان کشور گسترش دارد.
مدیرعامل باشگاه ملی حفاری اهواز با اشاره به اینکه در سال گذشته در بخش زیرساخت و بهسازی سالنهای ورزشی اقدامات مؤثری انجام دادیم، گفت: در سال ۹۸ با حمایت مدیرعامل شرکت ملی حفاری و با اینکه با کاهش بودجه قهرمانی روبرو شدیم اما در ۱۰ رشته قهرمانی تیم داری کرده که نتیجه خوبی در مسابقات کشوری کسب کردیم.
محمد نیا افزود: خوزستان و شهرهای خوزستان خاستگاه نفت هستند، اظهار کرد: کل بودجه ما شاید بهاندازه بودجه دو بازیکن یک تیم فوتسال لیگ برتری باشد که انتظار داریم وزارت نفت نگاه ویژه به مناطق نفتی استان داشته باشد.
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