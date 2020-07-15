‌به گزارش خبرنگار مهر، در نشست رئیس میراث فرهنگی شهرستان اهواز با نماینده فعالان صنایع دستی منطقه عین دو و یکی از فعالان میراث فرهنگی خوزستان برای ساماندهی صنعتگرانِ منطقه عین ۲ و مناطق کم برخوردار بحث و تبادل نظر شد.

تبار قریب، رئیس میراث فرهنگی شهرستان اهواز در نشست با نماینده صنعتگران منطقه عین ۲ گفت: ظرفیت‌های خوبی در مناطقی همچون عین دو در زمینه صنایع دستی وجود دارد که نیاز به «به‌آموزی» دارند و ما می‌توانیم با صدور کد و کارت شناسایی برای آنها به مرور تسهیلات ویژه‌ای برایشان در نظر بگیریم.

قریب افزود: تعدادی از نمونه کارهای صنعتگران این محله از جمله البسه محلیِ زنان، رودوزی و حصیربافی را دیدم که دارای ذوق هنری زیبایی هستند و لازم است از آنها حمایت شود و دوره‌های تکمیلی برای افزایش مهارتشان را سپری کنند.

وی اظهار کرد: اکنون مراحل ثبت نام این فعالان با همراهی خانم جنادله که رابط ما و صنعتگران عین ۲ است در دستور کار قرار گرفته و از این فعالان برای شرکت در کلاس‌های رایگان مجازی که در ۱۰ رشته قرار است برگزار شود نیز دعوت کردیم.

نقش کمرنگِ دولت در حاشیه

قاسم منصور آل کثیر، فعال میراث فرهنگی خوزستان نیزبه عنوان هماهنگ کنندهی این نشست توضیح داد: مناطق کم برخوردار متأسفانه کمترین ارتباط را با نهادها و مراکز فرهنگی خصوصاً میراث فرهنگی دارند که این ضعف اغلب از سوی ادارات است.

آل کثیر گفت: کارشناسان ادارات متأسفانه اغلب تنها نقش کارمند را ایفا می‌کنند و در مسیر تسهیلگری برای جذب صنعتگران محلات اقدامات میدانی و پیمایشی چشمگیری انجام نداده‌اند و هیچ‌گونه نیاز و ظرفیت سنجی‌ای در زمینه صنایع دستی در این محلات برای تولیدکنندگانشان صورت نگرفته است.

این فعال میراث فرهنگی خوزستان یاداور شد: در اهواز صنایع دستی متنوعی تولید می‌شود که تا کنون کمتر روی آنها تمرکز شده است. ساختِ سازهای گوناگون، حصیربافی، تولیدات البسه محلی در سطح بسیار گسترده و متنوع، حصیربافی بانوان و… نیاز به توجه و حمایت اداره میراث فرهنگی را دارند.

وی اظهار کرد: امیدوارم با تسهیلاتی که میراث فرهنگی برای صنعتگران مناطق کم برخوردار در نظر می‌گیرد به مرور شاهد حضور بیشتر آنها در نمایشگاه‌ها، راه اندازی کارگاه‌های تولیدی در این محلات باشیم. همچنین از دفاتر تسهیلگری اداره کل امور اجتماعی استانداری انتظار می‌رود در امر تسهیلگری برای صنعتگرانِ مناطق پنجگانه که در آنجا حضور دارند نقش موثرتری ایفا کنند.