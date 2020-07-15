نخست وزیر تونس استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌ها از استعفای نخست وزیر تونس خبر می‌دهند.

این در حالیست که پیشتر منابع تونسی اعلام کرده بودند که رئیس جمهور این کشور رسماً از الفخفاخ خواست تا استعفای خود را ارائه دهد.

گفتنی است، المیادین پیشتر به نقل از برخی منابع از نشست رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر و رئیس اتحادیه مشاغل تونس در کاخ کارتاژ خبر داده بود.

از سوی دیگر حزب النهضه تونس هم با صدور بیانیه ای از تصمیم این حزب برای سلب اعتماد از الیاس الفخفاخ نخست وزیر تونس خبر داد.

حزب النهضه اعلام کرده بود که این حزب قبل از پایان جولای جاری درخواست سلب اعتماد را به پارلمان ارائه خواهد داد و وارد رایزنی با احزاب سیاسی تونس برای معرفی الفخفاخ خواهد شد.