مجتمع بومگردی دانش آموزی در سوادکوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین‌زادگان استاندار مازندران شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مجتمع بومگردی دانش آموزی اهمیت این پروژه را در توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی و توسعه اجتماع‌محور برشمرد و گفت: باید به این نتیجه برسیم که دولت موضوعات مختلف آموزشی، فرهنگ، اقتصاد و آسیب‌ها و غیره را با کمک مردم حل کند.

حسین زادگان وظیفه دولت را تمهید زیرساخت‌ها دانست و یادآور شد: پس از فراهم شدن مقدمات، باید این نوع فعالیت‌ها به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد واگذار شود تا آن‌ها بر اساس اهداف حوزه‌های فعالیت خود، باری از روی دوش دولت بردارند.

وی با تاکید بر اولوبت‌بخشی به افزایش کمی و کیفی تشکل‌های مردم‌نهاد، سازمان دانش‌آموزی را یکی از سازمان‌های غیردولتی برشمرد که ظرفیت قانونی دارد و می‌توان در سیاست‌گذاری آن نقش‌آفرینی کرد و ادامه داد: باید تمام ۵۰۰ هزار دانش‌آموز مازندران عضو این تشکل شوند، اگر می‌خواهیم که جامعه به محیط زیست و گردشگری اهمیت دهد، مصرف انرژی بهینه شود، جوانان آموزش‌های مهارتی ببینند و فرهنگ‌سازی شود از طریق آموزش و پرورش ممکن است.

استاندار مازندران با بیان اینکه یک بخش آموزش‌وپرورش، آموزش است، بخش مهم‌تر آن را تربیت نسل آینده برشمرد که آموزش مهارت‌ها و مشارکت‌های اجتماعی از اولویت‌های آن است و کار اصلی سازمان دانش‌آموزی هم همین عنصر تربیت است.

وی به اهمیت گردشگری در توسعه استان اشاره کرد و از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواست که برای ظرفیت‌های آموزش و پرورش برنامه‌ریزی کند.

حسین‌زادگان انجام پروژه مجتمع آموزشی گردشگری ورسک را نمونه‌ی مطالبه‌گری و رسیدن به هدف دانست و گفت: متأسفانه بروکراسی غیرضرور باعث می‌شود کارها با تأخیر انجام شود. این پروژه اما نشان داد که می‌توان از ظرفیت‌های خالی، ظرفیت پر ساخت و در تنگناها کار بزرگ انجام داد.

استاندار با تاکید بر اینکه این مرکز می‌تواند برای تمام کشور الگو باشد، تصریح کرد: از این دست پروژه‌ها باید دست‌کم یکی در هر شهرستانی داشته باشیم و سازمان دانش‌آموزی به عنوان متولی در هر شهرستان مشغول به این کار شود.

مجتمع آموزشی و گردشگری ورسک واقع در شهرستان سوادکوه، مجموعه‌ای متشکل از سه ساختمان اقامتگاه، رستوران و موزه- مدرسه است که پیش از این مدرسه راهنمایی شبانه‌روزی حضرت زینب بوده و سال‌هاست که خالی از دانش‌آموز است. سازمان دانش‌آموزی مازندران کار تعمیر و بازسازی این مکان را از آبان ماه ۹۸ آغاز کرد. این مرکز هفت سوئیت و ظرفیت پذیرش ۸۰ مهمان را دارد و نزدیکی آن از نظر جغرافیایی به آبشار و خط راه‌آهن و رودخانه بر جاذبه‌های گردشگری آن می‌افزاید.