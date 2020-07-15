چین سفیر آمریکا را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه در واکنش به قانون خودمختاری هنگ‌کنگ مصوب کنگره آمریکا و مورد امضای ترامپ، سفیر این کشور در پکن را احضار کرد.

معاون وزیر امور خارجه چین در این خصوص اعلام کرد که پکن سفیر آمریکا در چین را احضار و مراتب مخالفت و اعتراض شدید خود به این قانون را اعلام کرده است.

معاون وزیر امور خارجه چین در این باره گفت که پکن اقدامات لازم در این باره شامل تحریم‌هایی مرتبط با شرکت‌ها و افراد آمریکایی را به وضع خواهد کرد تا از منافع خود حفاظت کند.

گفتنی است، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش مصوبه کنگره در خصوص تحریم مقامات چین به بهانه آنچه سرکوب حقوق مردم هنگ‌کنگ توصیف کرده بود را امضا کرد.