سخنگوی وزارت امور خارجه وارد اردبیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی در سفر دو روزه خود به استان اردبیل فردا پنجشنبه بعد از ملاقات با امام جمعه اردبیل و نماینده ولی فقیه در استان کنفرانس خبری با خبرنگاران استان خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور بعد از کنفرانس خبری اردبیل را به مقصد بیله سوار و پارس آباد ترک می‌کند و از گمرک مرزی بیله سوار، منطقه آزادلوی مغان، منطقه شهرک صنعتی مشترک (نقطه مرزی تازه کند)، بار انداز ریلی شمال استان و مجموعه کشت و صنعت پارس آباد بازدید می‌کند و ظهر جمعه پارس آباد را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.