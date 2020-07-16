عرضه قلم های مختلف انسولین در اصفهان با نسخه پزشک/کمبود نداریم

ابوالفضل اصلانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فراوردههای انسولین در بازار کشور به دو دسته تقسیم میشوند، اظهار داشت: انسولین هورمونی است که برای تنظیم قند خون ترشح میشود؛ یکی از روشهای درمان بیماران مبتلا به دیابت، تجویز این هورمون به شکل مصنوعی است.
وی افزود: انواع مختلفی از انسولین برای درمان دیابت وجود دارد که بر اساس شروع اثر، اوج اثر و طول اثر گروه بندی میشوند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه رایجترین انواع انسولین در کشور را انسولینهای regular، و NPH که به صورت ویال های شیری و شفاف هستند، تصریح کرد: با تولید این ویال ها در ۳ شرکت ایرانی، این نوع از فروارده های انسولین به وفور در داروخانههای استان اصفهان عرضه شده که در برخی از مواقع متأسفانه تاریخ این ویالهای انسولین منقضی میشود.
وی اضافه کرد: دسته دوم انسولین با ۶ قلم انسولین در بازار دارویی شناخته میشود که سه قلم انسولین نوومیکس، نوراپید و گلارژین (با اسم تجاری لانتوس) مخاطب بیشتری دارد.
اصلانی با اشاره به اینکه قلمهای انسولین نوومیکس و نوراپید از خارج وارد میشود، گفت: شرکتی در تهران با تکمیل کارخانه تولید تحت لیسانس شرکت اصلی تولیدکننده، به نیاز وارداتی به این دو قلم در آینده نزدیک خاتمه خواهد داد.
وی با بیان به اینکه دو قلم نوومیکس و نوراپید متناسب با نیاز دانشگاههای علوم پزشکی و استانها از تهران تأمین میشود، اعلام کرد: از دو سال و نیم گذشته، با سهمیه بندی این دوقلم پرمخاطب هیچ گونه کمبودی نداشتیم.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به کمبود انسولین در سطح کشور در آذرماه گذشته اظهار داشت: در حال حاضر در مورد دو قلم نوومیکس و نوراپید مانند ویالهای انسولین حالت اشباع شده نداریم اما متناسب با سهمیه بندی انجام شده هیچ بیمار دیابتیک با نسخه پزشک از این دو قلم هم محروم نیست.
وی تاکید کرد: قلمهای نوومیکس ونوراپید به صورت سهمیه بندی شده در اختیار داروخانههای استان اصفهان قرار داده میشود و پس از تأیید در سامانه بیمه گر در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد.
اصلانی به انتظار توزیع این قلمهای انسولین به صورت OTC پایان داد و گفت: توزیع قلمهای انسولین نوومیکس و نوراپید حتماً با نسخه پزشک ارائه میشود.
وی افزود: تا همین لحظه یک چهارم داروخانههای استان اصفهان تمام گروههای فراوردههای انسولین را در اختیار دارند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توصیه کرد: چنانچه بیماران دیابتیک با نبود داروی تجویز شده انسولین مواجه شدند گزارش آن را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند تا نیاز دارویی این بیماران در اسرع وقت مرتفع شود.
وی به تولید داخلی قلم گلارژین یا لانتوس هم اشارهای کرد و گفت: از یک ماه گذشته این قلم با اسم تجاری «بازالین» توسط شرکت «پویش دارو» تولید و با همان اثربخشی به بازار دارویی عرضه شده است و با تکیه بر تولید داخلی واردات این قلم هم محدود شده است.
اصلانی با تاکید بر اینکه وضعیت قلم گلارژین نیز مانند نوومیکس و نوراپید است و به صورت سهمیهبندی در اختیار داروخانه قرار میگیرد، تصریح کرد: هیچ بیمار دیابت با نسخه پزشک بدون دارو نمانده است و پس از ثبت در سازمان بیمهگر، این قلمها در اختیار بیمار قرار میگیرد و بدون نسخه این قلمهای انسولین در اختیار بیمار قرار نخواهد گرفت.
وی افزود: مابقی فراوردههای انسولین هم در داروخانههای استان اصفهان عرضه شده است و کمبودی نداریم.
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