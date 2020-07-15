به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی کبیری شامگاه چهارشنبه در نشست شورای ترافیک استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه در سه ماهه اول سال گذشته ۶۴ نفر به دلیل سوانح رانندگی در جادههای استان جان باختند، ابراز کرد: در سال جاری ۵۱ نفر در این سوانح جان باختند که نشان از کاهش ۲۰ درصدی تلفات جادهای استان میدهد.
وی با بیان اینکه در سه ماهه اول سال گذشته، ۷۱۰ نفر به دلیل سوانح رانندگی در استان سمنان مجروح شدند که این رقم در مدت مشابه امسال با کاهش ۲۶ درصدی به ۵۱۹ نفر رسید، تاکید داشت: در سه ماهه اول سال ۹۸، یک هزار و ۲۴۳ مورد سانحه رانندگی خسارتی در استان گزارش شد که این رقم در سال جاری با کاهش ۲۸ درصدی به ۸۹۲ مورد رسید.
ضرورت بهسازی راههای فرعی
رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه در مجموع در سه ماهه اول سال جاری یک هزار و ۳۳۰ مورد سانحه رانندگی در جادههای استان گزارش شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۷۷۰ مورد بوده است، ابراز کرد: از مجموع تصادف صورت گرفته در جادههای استان، ۵۸ درصد مربوط به خودروهای سواری، پنج درصد کامیون، ۱۰ درصد وانت، پنج درصد موتورسیکلت و مابقی سایر بوده است.
کبیری با بیان اینکه روزانه ساعتهای پنج تا هفت، ۱۰ تا ۱۲، ۱۶ تا ۲۲ بیشترین سانحه رانندگی در جادههای استان سمنان گزارش میشود، تاکید داشت: در سه ماهه اول سال جاری علت ۶۵ درصد سوانح رانندگی در جادههای استان توجه نکردن راننده وسایل نقلیه به جلو و واژگونی خودرو بوده است.
وی با بیان اینکه در جاده اصلی تهران-مشهد، ۶۰ درصد تصادفهای فوتی در بخش جنوبی و ۴۰ درصد در بخش شمالی جاده روی میدهد، افزود: در سه ماهه اول سال جاری ۱۶ نفر به دلیل سوانح رانندگی در جادههای روستایی و فرعی استان جان باختند لذا رفع مشکلات زیرساختی در جادههای فرعی و روستایی به صورت مستمر در دستور کار مسئولان مربوطه باشد.
آموزش برای کاهش تصادفات
رئیس پلیس راهور استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه در سه ماه اول سال جاری میزان سوانح رانندگی درون شهری منجر به فوت در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافت، گفت: در یکسال گذشته مشکلات ۲۵ نقطه حادثهخیز در جادههای درون شهری استان برطرف شد اما همچنان ۳۴ نقطه حادثه خیز دیگر در شهرهای استان وجود دارد.
سرهنگ موسی بزرگی با بیان اینکه فرمانداریهای سراسر کشور باید اعتباراتی را برای ترویج فرهنگ ترافیک درون شهری مصوب و تخصیص دهند، بیان کرد: در سه ماهه اول سال ۹۹، ۳۸۵ مورد از تصادفهای درون شهری مربوط به برخورد خودرو با خودرو بود و ۲۸۱ مورد تصادف هم در این بخش مربوط به توجه نکردن رانندگان وسایل نقلیه به جلو است.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات زیرساختی و اجرای طرحهای آموزشی از مؤلفههای مهم برای کاهش سوانح رانندگی است، افزود: شهرداریهای استان نسبت به راهاندازی شهرکهای ترافیک باهدف فرهنگسازی و آموزشهای رانندگی به اقشار مردم اقدام کنند.
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