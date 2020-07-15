جهانگیر دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش‌سوزی از ظهر امروز در کارخانه لنج‌سازی بوشهر آغاز شد و پس از پنج ساعت مهار شد.

وی با اشاره به حضور ماشین‌های آتش‌نشانی شهرداری بوشهر و استقرار امکانات و تجهیزات ادارات اجرایی و نهادهای نظامی و انتظامی در محل حادثه بیان کرد: این کارخانه ۱۳ فروند لنج در دست ساخت داشت که هفت فروند لنج در آتش سوخت.

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر با اشاره به اینکه همه امکانات برای اطفای حریق بسیج شده بود، افزود: آتش‌زا بودن جنس لنج‌ها و شدت وزش باد موجب شعله‌ور شدن آتش شد.

وی از بررسی دلایل وقوع این حادثه خبر داد و بیان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات و خسارات جانی در پی نداشته است.