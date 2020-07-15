نماز جمعه ۲۷ تیرماه در گلستان اقامه نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد که نماز جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹ در استان گلستان برگزار نمی شود.

متن اطلاعیه خطاب به مردم گلستان به شرح ذیل است:

با اهدای سلام و ارادت، ضمن تبریک فرارسیدن پنجم مرداد سالروز اولین اقامه نمازجمعه در کشور به امامت مرحوم آیت الله طالقانی و چهل‌ویکمین سالگرد اقامه نمازجمعه به استحضار می رسانیم، بنابر اعلام آخرین وضعیت اعلام شده توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و همکاری با ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع این بیماری، نماز جمعه مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۹ در مرکز و تمام مناطق استان برگزار نخواهد شد.

والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته

محسن کیائی

مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان