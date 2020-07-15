وضعیت سلامت و کیفیت زندگی مددجویان بهزیستی کنگان بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد فرماندار کنگان در نشست با مسئولان بهزیستی اظهار داشت: نگاه دولت تدبیر و امید به جامعه هدف بهزیستی نگاه ویژهای است توانمندسازی و فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور فعال جامعه هدف بهزیستی از اقدامات دولت در این خصوص است.
وی به نحوه خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی اشاره و افزود: خدمات بهزیستی شهرستان باید به گونهای باشد که سبب ارتقا سلامت و کیفیت زندگی مددجویان تحت پوشش شود، از منزل مددجویان تحت پوشش به صورت مستمر و دورهای بازدید و مسائل و مشکلات آن را پیگیری کنند.
پاکنژاد ادامه داد: برنامهریزی و ساماندهی فعالیتها با ارائه خدمات مناسب به افراد تحت پوشش در اولویت برنامه بهزیستی شهرستان باشد.
فرماندار کنگان با ایجاد مراکز آموزشی تخصصی معلولین اشاره و بیان کرد: آموزشهای اشتغالزایی و مهارتهای زندگی به خانواده بزرگ بهزیستی منجر به بهبود بهداشت روانی آنان میشود و اشتغال هر فرد معلول موجب استقلال اقتصادی او میشود.
تأمین مسکن خانوادههای تک و دو معلولی و بیشتر، حمایت از کمپهای ترک اعتیاد شهرستان، فعالیت اورژانس اجتماعی در سطح شهرستان، برنامههای آموزشی به جامعه هدف بهزیستی، اشتغال زایی و توانمند سازی معلولین، آسیبهای اجتماعی، کار درمانی و … از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
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