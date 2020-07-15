آمریکا علیه کارکنان هوآوی چین محدودیت صدور روادید اعمال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، وزیر امور خارجه آمریکا به شرکت‌هایی که با شرکت هوآوی چین همکاری دارند، هشدار داد.

«مایک پمپئو» روز چهارشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که اعلام کرد که واشنگتن علیه کارکنان شرکت مخابراتی هوآوی چین و هر شرکت چینی دیگری که از نظر آمریکا به نقض حقوق بشر کمک کرده باشد، محدودیت صدور روادید اعمال می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا در عین حال با ادعای اینکه شرکت هوآوی بازوی دولت چین در سانسور مخالفان سیاسی است، برخی کارمندان این شرکت را متهم کرد که از دولت چین که حقوق بشر را نقض می‌کند، حمایت فنی می‌کنند.

هوآوی تا کنون به اظهارات مایک پمپئو واکنشی نشان نداده است.