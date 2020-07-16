۵۰ پروژه در سند توسعه مطالعاتی منطقه ۶ استان اصفهان تعریف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله اکبری شامگاه چهارشنبه در جلسه الگوی توسعه مناطق و برنامهریزی استان اصفهان که با حضور فرمانداران غرب استان در خوانسار برگزار شد، اظهار داشت: آمایش مطالعاتی تمام استانهای کشور به هنگام شده است و پروژه برنامههای آن نیز به تصویب رسیده و ظرف مدت یک یا دو ماه آینده نیز نهایی میشود.
وی با بیان اینکه این نخستین نسخه آمایش ملی است که نهایی میشود، گفت: استان اصفهان در تبیین آمایش سال ۹۰ اقدام و سال ۹۳ به سرانجام رساند، اما چون تمام آمایش استانها دو مرتبه نیاز به اصلاح داشت تا مبدأ دادهها با هم برابر شود اکنون انجام شده است.
سند توسعه و اشتغال ۲۷۰ روستا تهیه شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان تصریح کرد: سند توسعه شهرستانها سال ۹۷ توسط فرمانداران و با مشارکت کارشناسان فرمانداریهای استان انجام شد، گفت: از ۹۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان ۶۷۰ روستا سند توسعه و اشتغال آن تهیه شده میشود که اکنون اسناد سند توسعه روستایی ۲۷۰ روستا نهایی شده و مابقی روستاها نیز تا پایان شهریور امسال توسط مشاوران تحویل میشود.
اکبری گفت: دوم مرداد امسال با بسیج، سپاه صاحب الزمان، کمیته امداد، بنیاد برکت، صندوق کارآفرینی امید، بانک رسالت و تسهیلگران خصوصی قرار گذاشتم تا با کمک آنها قابلیت روستاها را اجرایی کنیم.
۲۴ شهرستان استان به هفت منطقه تقسیم شد
وی بیان داشت: ۲۴ شهرستان استان اصفهان بر اساس ارزیابی مشترک به هفت منطقه تقسیم شد که شش شهرستان غرب استان (فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئینمیاندشت، گلپایگان و خوانسار) به عنوان منطقه ۶ استان اصفهان انتخاب شدند، سال آینده موافقت نامههایی که امضا میشود کد شناسه آن با پروژهای که در آمایش تصویب شده ترسیم میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با شناختی که نسبت به پروژهها داریم پروژههای زیر ساختی الویت نخست است، امسال از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار توازن ۱۳۰ میلیارد تومان در بخش زیرساختها هزینه شده است.
نگران برگشت بودجه تبصره ۱۸ و ۱۹ هستم
اکبری گفت: اگر هدفمند پیش رویم از منابع مالی استفاده بهتری خواهیم داشت، ۵۰ پروژه در منطقه شش استان دیده شده است اما در شهرستانها برای حمایت از اجرای طرحها نیاز به تهیه شناسنامه داریم.
وی گفت: اعتبار طرحهای بوم گردی از سوی یک صندوق کارآفرینی و یک بانک عامل پرداخت میشود اما در تبصره ۱۸ و ۱۹ نگران برگشت اعتبارات هستم چون از محل این دو تبصره نتوانستیم بودجه جذب کنیم.
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