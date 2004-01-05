پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي كشور، هواي سواحل جنوبي درياي خزر كمي تا نيمه ابري در پاره اي نقاط مه آلود واز بعداز ظهر و شب با افزايش ابر، بارندگي پراكنده و افت دما پيش بيني مي شود . هواي استانهاي اردبيل ، آذربايجان شرقي و غربي ، زنجان ، كردستان ، كرمانشاه و همدان كمي تا نيمه ابري در پاره اي از نقاط ابري ، با بارش برف و باران همراه خواهد بود .

هواي استانهاي ايلام ، لرستان ، چهارمحال و بختياري ، فارس ، بوشهر ، خوزستان و كهكيلويه و بوير احمد ، كمي تا قسمتي ابري همراه با مه صبحگاهي و در اواخر روز با افزايش ابر و بارندگي كه بارش در مناطق مرتفع به صورت برف مي باشد. همچنين هواي استانهاي هرمزگان ، تنب كوچك و بزرگ ابوموسي ، قشم ، كيش ، كرمان ، يزد ، اصفهان و سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري و مه آلود پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان هواي استان سمنان و خراسان صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي نقاط با مه صبحگاهي پيش بيني مي شود . هواي استانهاي قزوين ، قم ، مركزي و تهران نيز صاف تا قسمتي ابري در پاره اي نقاط با مه صبحگاهي و در بعد از ظهر و شب با افزايش ابرو بارندگي همراه خواهد بود .

پيش بيني مي شود دماي هاي امروز تهران در گرمترين ساعات به 11 درجه سانتيگراد بالاي صفر برسد .