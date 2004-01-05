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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۱۲

پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي طي امروز آسماني صاف تا قسمتي ابري در پاره اي نقاط با مه صبحگاهي و در بعداز ظهر و شب با افزايش ابر و احتمال بارندگي را براي تهران و برخي از شهرهاي كشور پيش بيني كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي كشور،  هواي سواحل جنوبي درياي خزر كمي تا نيمه ابري در پاره اي نقاط مه آلود واز بعداز ظهر و شب با افزايش ابر، بارندگي پراكنده  و افت دما  پيش بيني مي شود . هواي استانهاي اردبيل ، آذربايجان شرقي و غربي ، زنجان ، كردستان ، كرمانشاه و همدان كمي تا نيمه ابري در پاره اي از نقاط ابري ، با بارش برف و باران همراه خواهد بود .

هواي استانهاي ايلام ، لرستان ،  چهارمحال و بختياري ، فارس ، بوشهر ، خوزستان و كهكيلويه و بوير احمد ، كمي تا قسمتي ابري همراه با مه صبحگاهي و در اواخر روز با افزايش ابر و بارندگي  كه بارش در مناطق مرتفع به صورت برف مي باشد. همچنين   هواي استانهاي هرمزگان ، تنب كوچك و بزرگ ابوموسي ، قشم ، كيش ، كرمان ، يزد ، اصفهان و سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري  در پاره اي نقاط نيمه ابري و مه آلود پيش بيني مي شود .

 به گزارش اين سازمان هواي استان سمنان و خراسان  صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي نقاط با مه صبحگاهي  پيش بيني مي شود .  هواي استانهاي قزوين ، قم ، مركزي و تهران نيز صاف تا قسمتي ابري در پاره اي نقاط با مه صبحگاهي و در بعد از ظهر و شب با افزايش ابرو بارندگي همراه خواهد بود .

پيش بيني مي شود دماي هاي امروز تهران در گرمترين ساعات به 11 درجه سانتيگراد بالاي صفر برسد .

کد مطلب 49753

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