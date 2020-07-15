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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲:۰۵

وزیر ورزش:

بدون یک ریال کمک سرخابی ها را حفظ کردیم

بدون یک ریال کمک سرخابی ها را حفظ کردیم

­وزیر ورزش و جوانان گفت: در شرایط سخت تحریم و بدون یک ریال کمک دولتی، استقلال و پرسپولیس را حفظ کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان درباره خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس گفت: خوشحالم به هواداران و مردم اعلام کنم، روند واگذاری طبق برنامه با کمک و همراهی سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل دو باشگاه خوب پیش می‌رود و بزودی اتفاق تاریخی واگذاری استقلال و پرسپولیس بعد از چهل سال می‌افتد.

وی افزود: کار بزرگی برای حفظ وضع دو باشگاه در سال‌های گذشته صورت گرفته است و توانستیم بدون یک ریال کمک دولت به علت ممنوعیت‌های قانونی و در شرایط سخت تحریم، با کمک حامیان مالی، در کمال شفافیت و صحت استقلال و پرسپولیس را به عنوان سرمایه‌های ملی حفظ کنیم.

وزیر ورزش و جوانان گفت: یقین دارم، با خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس درآمدهای آنها افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

کد مطلب 4975314

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      0 0
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      با مدیریت بد این همه بدهی و شکایت علیه این دو تیم وجود داره که وزیر به اینها اشاره نمیکنه..........
    • IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      0 0
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      آره جونت. شما گفتین و ما هم باور کردیم

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