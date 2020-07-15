بدون یک ریال کمک سرخابی ها را حفظ کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان درباره خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس گفت: خوشحالم به هواداران و مردم اعلام کنم، روند واگذاری طبق برنامه با کمک و همراهی سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل دو باشگاه خوب پیش می‌رود و بزودی اتفاق تاریخی واگذاری استقلال و پرسپولیس بعد از چهل سال می‌افتد.

وی افزود: کار بزرگی برای حفظ وضع دو باشگاه در سال‌های گذشته صورت گرفته است و توانستیم بدون یک ریال کمک دولت به علت ممنوعیت‌های قانونی و در شرایط سخت تحریم، با کمک حامیان مالی، در کمال شفافیت و صحت استقلال و پرسپولیس را به عنوان سرمایه‌های ملی حفظ کنیم.

وزیر ورزش و جوانان گفت: یقین دارم، با خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس درآمدهای آنها افزایش قابل توجهی خواهد یافت.