۲۰۰۰ واحد مسکن محرومین کمیته امداد خراسان جنوبی افتتاح می شود

رضا سلم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح احداث ۱۰ هزار مسکن محرومین بیان کرد: از این تعداد احداث پنج هزار واحد در تعهد اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان است.

وی با بیان اینکه تاکنون دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکن به بهره برداری رسیده است، اظهار کرد: دو هزار واحد جدید هم تا هفته دولت افتتاح می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: ۵۰۰ واحد باقی مانده مسکن شهری بوده که مراحل اخذ پروانه و انتخاب پیمانکار برای تعدادی از آنها در دست اقدام است.

سلم آبادی بیان کرد: تلاش امداد بر این متمرکز شده که تا پایان شهریور ماه منازل مسکونی روستایی به طور کامل به مددجویان تحویل داده شود.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی بیان کرد: به ازای هر واحد روستایی ۱۵ میلیون تومان قرض الحسنه پرداخت و برای هر واحد شهری ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

بنا به گفته سلم آبادی همچنین به ازای هر واحد روستایی و شهری مبلغ ۳۰ میلیون تومان بلاعوض پرداخت شده است.