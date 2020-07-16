به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای امر به معروف و نهی از منکر در محل دفتر امام جمعه زنجان، بر احیای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در استان تاکید کرد و گفت: ترویج یک معروف در جامعه یعنی کاهش یک منکر و این یک وظیفه دینی همگانی میباشد.
وی اظهار کرد: مطالعه و بررسی علت رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی در این کرونایی مورد توجه قرار گیرد و مردم خود را نسبت به رعایت اصول بهداشتی مسئول بدانند.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان، گفت: اردیبهشت ماه که اوج بیماری کرونا در استان بود تنها ۲۷۰ تخت بیمارستانی اشتغال شده بود ولی امروز اشغال تخت بیمارستانی برای بیماران کرونایی به بیش ازهزار و ۲۰۰ تخت رسیده است.
خاتمی تاکید کرد: امروز در شرایط کرونایی نباید از برخی موضوعات امر غافل شد و از تجربیات افراد برای تقویت امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود.
وی افزود: طبق منویات مقام معظم رهبری ترویج و تبیین امربهمعروف و نهی از منکر به صورت لسانی در جامعه نیاز به عزم همگانی دارد و اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر برای کسی پوشیده نیست.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان، تصریح کرد: توجه به امربهمعروف و نهی از منکر جلوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی و مشکلات را میگیرد بنابراین باید به این مهم توجه ویژه شود.
خاتمی بر لزوم استفاده از ظرفیت فضای مجازی در ترویج امربهمعروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: فریضه امربهمعروف و نهی از منکر رسالت همگانی است و مسئولان باید به این امر مهم اهتمام جدی بکنند.
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