ثبت بارش ۹۸ میلی متری در مینودشت/طغیان رودخانه هاو خسارت به اراضی

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع بارش های رگباری در شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه در منطقه شرق گلستان، کلاله، آزادشهر و مینودشت سبب طغیان رودخانه ها و سیلابی شدن آن ها شد.

رودخانه چهل چای مینودشت و رودخانه دوغ کلاله و رودخانه آزادشهر طغیان کرده و به اراضی شالیزار حاشیه رودخانه ها خسارت وارد شد.

هواشناسی گلستان به دلیل بارش شدید و بالا آمدن آب رودخانه ها از مردم خواسته از نزدیک شدن به رودخانه ها پرهیز کنند.

طبق اعلام هواشناسی، موج جدید سامانه فعال در گلستان از بامداد به استان نفوذ کرده و تا اواسط روز در سطح استان فعال است.

مدیرکل هواشناسی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در حال حاضر هسته بارشی در شرق استان در گنبدکاووس و کلاله فعال است.

نوربخش داداشی بیان کرد: بیشترین میزان بارش تاکنون از مینودشت با ۹۸.۸ میلی متر گزارش شده است.

طبق گفته وی از بعدازظهر و شب امروز (پنجشنبه) بارش ها به صورت رگبار و رعدوبرق پراکنده در نواحی شرقی استان (پارک ملی) ادامه خواهد داشت.