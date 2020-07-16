سلامت جسم، روح و روان با سبک زندگی اسلامی محقق می شود

وحید رجبعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اهداف مهم و بنیادی کارگروه سلامت، آموزش سبک زندگی اسلامی به اهالی روستاها است تا بتوانند در مقابل بیماری ها، با سبک زندگی اسلامی، پیشگیری داشته باشند.

وی یادآور شد: کارگروه سلامت قرارگاه تاکنون بیش از ۲۰۰ جلسه آموزشی در روستاها و مدارس با حضور مربیان برگزار کرده است.

رجبعلی افزود: ۳۰ نفر از برترین های هر روستا، به عنوان سفیر سلامت روستا انتخاب شدند و با آموزش های کاربردی و پشتیبانی محتوایی، آنان را برای تدریس در روستاهای خود آماده کرده ایم.

مدیر کارگروه سلامت قرارگاه پیشرفت و آبادانی خاطر نشان کرد: سُفره و سبک زندگی هر خانواده به مادر خانواده گره خورده است و به این خاطر با آموزش به مادران روستا سعی داریم تا سبک زندگی فعلی که برگرفته از زندگی غربی هست را به سبک زندگی اسلامی تغییر دهیم. نحوه استفاده از آب چشمه، نمک دریا، روغن های طبیعی، نان محلی، گیاهان دارویی، سویق ها و … از جمله مواردی است که در کلاس ها آموزش داده می شود.

رجبعلی در پایان گفت، برای توزیع و خرید محصولات طبیعی روستایی، غرفه سلامت را در ساختمان قرارگاه دایر کردیم تا سفیران سلامت و افرادی که نیاز به تهیه اقلام طبیعی دارند به آنجا مراجعه کنند.