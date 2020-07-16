ذخیره داروهای استراتژیک در البرز/ تامین داروی کرونا مشکلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیر بقایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در استان برای تأمین داروهای بیماران کرونایی با مشکلی مواجه نیستیم، اظهار کرد: انبار استراتژیکی که در خصوص میزان داروها و اقلام حفاظتی شخصی در برابر بیماری کرونا در البرز وجود دارد، در قیاس با بسیاری از استان‌های کشور بی نظیر است و در این موارد به منظور شش ماه ذخیره استراتژیک در استان داریم.

وی گفت: در سطح کشور هیچ محدودیتی در خصوص خدمات دهی به بیمارانی که ساکن استان‌های دیگر هستند، وجود ندارد و این مهم شامل ارائه خدمات به بیماران کرونایی نیز می‌شود.

مدیر دارو و فرآورده‌های بیولوژیک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص فرآیند صدور مجوز واحدهای تولید اقلام ضدعفونی کننده در سطح استان نیز گفت: تست‌های حساسیت پوستی و تست‌های اثربخشی بر روی میکروارگانیسم در مورد این فرآورده‌های بهداشتی انجام شده است.

بقایی با اشاره به اینکه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تاکنون در زمینه تولید فرآورده‌های ضدعفونی کننده از جمله محلول، ژل، فوم و اسپری برای ۸۳ نام تجاری مجوز صادر کرده است، گفت: به حدی از تولید رسیده ایم که تولیدکنندگان استان به صادرات این محصولات روی آورده اند.

وی افزود: در حال حاضر صادرات اقلام بهداشتی تولیدی حفاظتی در برابر بیماری کرونا که در استان البرز تولید می‌شود، به کشورهای همسایه ایران صورت می‌گیرد، طبق آمار غیررسمی از هشت شرکت استان کار صادرات در این زمینه انجام می‌شود، در کنار آن ارسال این اقلام بهداشتی از البرز به کشور هند و حتی چند کشور اروپایی نیز دنبال شده است.

مدیر دارو و فرآورده‌های بیولوژیک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به صادرات ژل ضدعفونی تولیدی در یک واحد صنعتی اشتهارد به کشور آلمان بیان کرد: واحد تولیدی مربوطه بابت تحویل هر عدد از این ژل های ضدعفونی کننده به خریداران آلمانی یک یورو دریافت می‌کند؛ در حالی که قیمت همان ژل در کشور مورد نظر کمتر از ۱۰ یورو نیست.

بقایی افزود: تاکنون برای ۳۷ تولید کننده استان البرز در خصوص تولید اقلام بهداشتی حفاظتی در برابر کرونا مانند ژل و محلول ضدعفونی کننده مجوز فعالیت داده شده است.

وی گفت: هنوز از سوی سازمان غذا و دارو تکلیف شرکت‌های آرایشی - بهداشتی دارای مجوز سه ماهه تولید اقلام بهداشتی (ژل و محلول ضدعفونی کننده) که پایان تیرماه جواز آنها به اتمام می‌رسد، مشخص نشده و نمی‌دانند با مواد اولیه خریداری شده و یا کارگران مجموعه خود در صورت تعطیلی این حوزه تولیدی باید چکار کنند؟

مدیر دارو و فرآورده‌های بیولوژیک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص کلیپی که طی روزهای اخیر در فضای مجازی پیرامون جمع آوری مجدد ماسک‌های استفاده شده توسط زباله گردها منتشر شده است، گفت: این مورد گزارش‌های مردمی بوده و ما گزارش رسمی بابت آن دریافت نکرده ایم اما به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کنونی احتمال وقوع چنین چیزی غیرقابل انکار است.

بقایی به مردم توصیه می‌کنیم در حین رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی، ماسک‌های استفاده شده خود را قبل از دور انداختن با قیچی برش دهند تا دیگر امکان استفاده مجدد آن وجود نداشته باشد.