دومین آزمایش کرونای رئیس جمهور برزیل مثبت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کمتر از ۱۰ روز پس از آنکه نخستین آزمایش ویروس کرونای «ژایر بولسونارو» رئیس جمهور برزیل مثبت اعلام شد، حال نتیجه تست دوم کرونای او نیز به صورت قطعی تائید و مثبت اعلام شده است.

در حال حاضر برزیل به عنوان دومین کشور جهان از لحاظ شدت شیوع ویروس کرونا به شمار می‌رود و ابتلای بیش از یک ۱ میلیون و ۹۳۹ هزار نفر به کرونا تائید شده است.

بولسونارو در سخنانی نتیجه مثبت دومین آزمایش خود به کرونا را تائید کرد.

حدود ۱۰ روز پیش نیز، نتایج آزمایش ابتلاء به کرونا و یا کووید - ۱۹ رئیس جمهور برزیل مثبت اعلام شده بود.

این در حالی است که اواخر ماه ژوئن و پس از حضور رئیس جمهور برزیل در یک گردهمایی عمومی بدون زدن ماسک محافظتی، برخی رسانه‌ها احتمال ابتلای بولسونارو به ویروس جدید کرونا را مطرح کرده بودند.

عملکرد رئیس‌جمهور برزیل در مقابله با شیوع ویروس کرونا به شدت مورد انتقاد قرار دارد.