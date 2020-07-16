۱۱ شرکت تعاونی در اردبیل وارد عرصه فعالیت شدند

ناصر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صدور مجوز به شرکتهای تعاونی در ۱۶ گرایش مختلف توسط مدیریت تعاون اداره کار انجام میگیرد، گفت: از ابتدای سال جاری ۱۱ شرکت تعاونی در استان اردبیل تشکیل شده است.
وی یادآور شد: از ۱۱ شرکت تعاونی فعال در استان ۶ شرکت تعاونی در گرایش کشاورزی، ۳ عنوان در حوزه صنعت و تعداد ۲ شرکت تعاونی در زمینه تولیدی توزیعی هستند که هسته اصلی تشکیل تعاونی در استان را به خود اختصاص دادهاند.
نعمتی با اشاره به ممنوعیت عضویت افراد حقوقی دولتی در شرکتهای تعاونی، اظهار کرد: گرایشهای کشاورزی، فرش، تولیدی و توزیعی جزو آن دسته از شرکتهای تعاونی هستند که در سال جاری از استقبال بیشتری برای تشکیل شرکتهای تعاونی برخوردار بودند.
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