  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۱

مدیر تعاون استان اردبیل:

۱۱ شرکت تعاونی در اردبیل وارد عرصه فعالیت شدند

۱۱ شرکت تعاونی در اردبیل وارد عرصه فعالیت شدند

اردبیل- مدیر تعاون استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری ۱۱ شرکت تعاونی در اردبیل به چرخه اقتصادی و فعالیت وارد شدند.

ناصر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صدور مجوز به شرکت‌های تعاونی در ۱۶ گرایش مختلف توسط مدیریت تعاون اداره کار انجام می‌گیرد، گفت: از ابتدای سال جاری ۱۱ شرکت تعاونی در استان اردبیل تشکیل شده است.

وی یادآور شد: از ۱۱ شرکت تعاونی فعال در استان ۶ شرکت تعاونی در گرایش کشاورزی، ۳ عنوان در حوزه صنعت و تعداد ۲ شرکت تعاونی در زمینه تولیدی توزیعی هستند که هسته اصلی تشکیل تعاونی در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

نعمتی با اشاره به ممنوعیت عضویت افراد حقوقی دولتی در شرکت‌های تعاونی، اظهار کرد: گرایش‌های کشاورزی، فرش، تولیدی و توزیعی جزو آن دسته از شرکت‌های تعاونی هستند که در سال جاری از استقبال بیشتری برای تشکیل شرکت‌های تعاونی برخوردار بودند.

کد مطلب 4975344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه