بیش از ۲۱ هزار تن فندق از باغات گیلان برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درجانی در این باره با اشاره به اینکه برداشت فندق از ۱۲ هزار و ۸۸۸ هکتار از باغهای پایین دست اشکورات رودسر آغاز شد، گفت: پیش بینی میشود امسال ۵۹ هزار و ۵۰ خانوار گیلانی تا پایان شهریور بیش از ۲۱ هزار تن فندق برداشت کنند.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد فندق ایران در گیلان تولید میشود، اضافه کرد: شهرستانهای رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا مهمترین شهرستانهای تولید کننده این محصول در گیلان هستند.
رودسر با داشتن بیش از ۶۸ درصد باغهای فندق گیلان و تولید سالانه بیش از ۱۸ هزار تن معادل ۷۹ درصد تولید این محصول، مقام نخست تولید فندق را در گیلان دارد.
فندق سرشار از پروتئین، چربی مفید، کلسیم، فسفر و پتاسیم است و متخصصان تغذیه مصرف آن برای تقویت حافظه و درمان بیماریهای گوارشی توصیه میکنند.
نظر شما