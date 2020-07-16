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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۱

رئیس جهاد کشاورزی گیلان:

بیش از ۲۱ هزار تن فندق از باغات گیلان برداشت می شود

بیش از ۲۱ هزار تن فندق از باغات گیلان برداشت می شود

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت محصول فندق از باغات استان خبر داد و گفت: پیش بینی شده امسال بیش از ۲۱ هزار تن فندق از باغات گیلان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درجانی در این باره با اشاره به اینکه برداشت فندق از ۱۲ هزار و ۸۸۸ هکتار از باغ‌های پایین دست اشکورات رودسر آغاز شد، گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۵۹ هزار و ۵۰ خانوار گیلانی تا پایان شهریور بیش از ۲۱ هزار تن فندق برداشت کنند.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد فندق ایران در گیلان تولید می‌شود، اضافه کرد: شهرستان‌های رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا مهمترین شهرستان‌های تولید کننده این محصول در گیلان هستند.

رودسر با داشتن بیش از ۶۸ درصد باغ‌های فندق گیلان و تولید سالانه بیش از ۱۸ هزار تن معادل ۷۹ درصد تولید این محصول، مقام نخست تولید فندق را در گیلان دارد.

فندق سرشار از پروتئین، چربی مفید، کلسیم، فسفر و پتاسیم است و متخصصان تغذیه مصرف آن برای تقویت حافظه و درمان بیماری‌های گوارشی توصیه می‌کنند.

کد مطلب 4975362

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