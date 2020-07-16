شهروندان استان تهران به مناطق ییلاقی سفر نکنند

هاتف ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کوچ پاییزه عشایر استان تهران به سمت مناطق گرمسیر از نیمه شهریورماه آغاز می‌شود اظهار داشت: امسال هر چند که احتیاط و مراقبت بهداشتی برای مقابله با بیماری کرونا اشتیاق و شور و شوق سفر را برای عشایر کم‌رنگ کرده اما آنها برای تداوم زنجیره حیات به کوچ خواهند پرداخت.

ممیزی با بیان اینکه کرونا در جمعیت ۱۵ هزار نفری عشایر استان تهران دیده نشده است گفت: در این راستا از همه شهروندان استان تهران می‌خواهیم که به مناطق ییلاقی سفر نکنند و همچنین تأکیدات ما به عشایر این بوده که از پذیرفتن میهمان خودداری کنند.

مدیر امور عشایر استان تهران عنوان داشت: ضرورت اتخاذ تدابیر جدی مقابله با شیوع کرونا در بین جمعیت عشایری به ویژه زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم کوچروها نقش بسزایی در تولید مواد لبنی و دامی دارند، به گونه‌ای که عشایر استان تهران طی سال گذشته بیش از ۶۷ هزار تن محصول تولید کرده اند.