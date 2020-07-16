۳۶ نفر در ولایت بلخ افغانستان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا در افغانستان، مقام‌های محلی شهرستان دولت‌آباد واقع در ولایت بلخ اعلام کردند که در حمله بامداد امروز پنجشنبه طالبان به مرکز این شهرستان، ۹ نیروی امنیتی و انتظامی جان باختند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در این حمله همچنین ۲۷ نفر از نیروهای امنیتی و انتظامی افغانستان زخمی شدند.

خبرگزاری آوا به نقل از منابع بیمارستانی حال ۱۶ نفر از زخمی های این حادثه را وحیم گزارش کرده اند.

این درحالی است که طالبان تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده است.

گفتنی است، از سال ۲۰۰۱ میلادی که ناتو به سرکردگی تروریست‌های آمریکایی و به بهانه مبارزه با عوامل حادثه ۱۱ سپتامبر به افغانستان لشکرکشی کرد، آمار تلفات نظامیان و غیرنظامیان دائماً در این کشور افزایش یافته و مرتباً موضوع گزارش‌های نهادهای بین المللی شده است.