۱۷۰۰ تن انواع بذر اصلاح شده در قزوین تأمین و توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم ابهری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار و ۷۰۰ تن انواع بذور اصلاح شده در استان تأمین و توزیع شده است.

وی افزود: از این میزان یک هزار و ۱۶۹ تن بذر جو و ۵۹۲ تن بذر گندم بوده است.

ابهری اظهار کرد: تولید و تکثیر بذور در طبقات مختلف بذری از جمله مادری و گواهی شده توسط تولید کنندگان بذر زیر نظر کارشناسان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بذر گواهی شده در یکی از شرکت‌های تعاونی تولید و فرآوری شده و کشاورزان برای افزایش عملکرد در واحد سطح و جلوگیری از کاهش تولید از بذور بوجاری شده و ضدعفونی استفاده کنند.