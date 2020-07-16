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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۶

رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزی تعاون روستایی قزوین:

۱۷۰۰ تن انواع بذر اصلاح شده در قزوین تأمین و توزیع شد

۱۷۰۰ تن انواع بذر اصلاح شده در قزوین تأمین و توزیع شد

قزوین- رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزی تعاون روستایی استان قزوین گفت: بیش از ۱۷۰۰ تن انواع بذر اصلاح شده در قزوین تأمین و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم ابهری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار و ۷۰۰ تن انواع بذور اصلاح شده در استان تأمین و توزیع شده است.

وی افزود: از این میزان یک هزار و ۱۶۹ تن بذر جو و ۵۹۲ تن بذر گندم بوده است.

ابهری اظهار کرد: تولید و تکثیر بذور در طبقات مختلف بذری از جمله مادری و گواهی شده توسط تولید کنندگان بذر زیر نظر کارشناسان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بذر گواهی شده در یکی از شرکت‌های تعاونی تولید و فرآوری شده و کشاورزان برای افزایش عملکرد در واحد سطح و جلوگیری از کاهش تولید از بذور بوجاری شده و ضدعفونی استفاده کنند.

کد مطلب 4975367

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