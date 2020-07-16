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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۶

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

‌فوت۱۵کرونایی ازابتدای شیوع درگچساران/پنج شهرستان در وضعیت نارنجی

‌فوت۱۵کرونایی ازابتدای شیوع درگچساران/پنج شهرستان در وضعیت نارنجی

یاسوج- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از فوت ۱۵ بیمار کرونایی در شهرستان گچساران از ابتدای شیوع کرونا در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه پیش از ظهر پنجشنبه در نشست اضطراری ستاد پیشگیری از کرونا در یاسوج، گفت: تا روز گذشته، ۳۸ بیمار کرونایی در استان جان خود را از دست دادند که بیشترین قربانیان مربوط به شهرستان گچساران با ۱۵ مورد است.

یزدانپناه با بیان اینکه ۹ مورد از فوتی‌های کرونا مربوط به شهرستان بویراحمد است، اظهار کرد: در شهرستان کهگیلویه ۷، چرام ۲، باشت ۴ و بهمئی یک مورد فوتی کرونا به ثبت رسید.

یزدانپناه با اشاره به اینکه پنج شهرستان باشت، بویراحمد، چرام، کهگیلویه و دنا در وضعیت نارنجی کرونا هستند، گفت: شهرستان گچساران دارای وضعیت قرمز است.

وی افزود: همچنین بهمئی و لنده به عنوان شهرستان کم خطر شناخته می‌شوند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کل بیماران کرونایی استان را از ابتدای شیوع ۲۴۹۷ نفر دانست و بیان کرد: یک هزارو ۸۰۱ نفر از مبتلایان به شکل کامل بهبود یافتند.

وی افزود: ۱۱ نفر نیز در بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان‌های معین کرونای استان بستری هستند.

یزدانپناه خاطرنشان کرد: تا صبح امروز ۱۷۱ بیمار در بیمارستان‌های معین کرونا بستری بوده که ابتلاء با کرونای ۸۱ نفر قطعی است.

کد مطلب 4975368

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