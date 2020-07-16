‌فوت۱۵کرونایی ازابتدای شیوع درگچساران/پنج شهرستان در وضعیت نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه پیش از ظهر پنجشنبه در نشست اضطراری ستاد پیشگیری از کرونا در یاسوج، گفت: تا روز گذشته، ۳۸ بیمار کرونایی در استان جان خود را از دست دادند که بیشترین قربانیان مربوط به شهرستان گچساران با ۱۵ مورد است.
یزدانپناه با بیان اینکه ۹ مورد از فوتیهای کرونا مربوط به شهرستان بویراحمد است، اظهار کرد: در شهرستان کهگیلویه ۷، چرام ۲، باشت ۴ و بهمئی یک مورد فوتی کرونا به ثبت رسید.
یزدانپناه با اشاره به اینکه پنج شهرستان باشت، بویراحمد، چرام، کهگیلویه و دنا در وضعیت نارنجی کرونا هستند، گفت: شهرستان گچساران دارای وضعیت قرمز است.
وی افزود: همچنین بهمئی و لنده به عنوان شهرستان کم خطر شناخته میشوند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کل بیماران کرونایی استان را از ابتدای شیوع ۲۴۹۷ نفر دانست و بیان کرد: یک هزارو ۸۰۱ نفر از مبتلایان به شکل کامل بهبود یافتند.
وی افزود: ۱۱ نفر نیز در بخش مراقبهای ویژه بیمارستانهای معین کرونای استان بستری هستند.
یزدانپناه خاطرنشان کرد: تا صبح امروز ۱۷۱ بیمار در بیمارستانهای معین کرونا بستری بوده که ابتلاء با کرونای ۸۱ نفر قطعی است.
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