امید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمانی که شیوع کرونا در کشور جدی شد تأسیسات گردشگری بسیاری از مشتریان خود را از دست دادند در حالی که فعالیت در ماه‌های اسفند و فروردین سبب جبران رکود فصل پاییز و زمستان برای تأسیسات می‌شود و در این دو ماه درآمد مناسبی کسب می‌کنند.

وی افزود: به دنبال شیوع ویروس کرونا مسافران بسیار محدود شدند و ستاد مقابله با کرونا نیز اعلام کرد تأسیسات گردشگری حق فعالیت ندارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: در اسفند ماه ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و در فروردین ماه ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و مجموعاً ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خسارت به تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه شامل واحدهای اقامتی، پذیرایی، تفریحی، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمای گردشگری وارد شد.

قادری گفت: دولت به دنبال جبران این خسارات مصوبه ارائه کرد مبنی بر این‌که تسهیلات ۲ ساله به ۱۲ درصد سود که بازپرداخت آن از آبان آغاز خواهد شد به این تأسیسات گردشگری پرداخت شود.

این مسئول عنوان کرد: این تأسیسات باید کد بیمه داشته باشند و کارکنان خود را بیمه کرده باشند بنابراین به ازای هر فرد بیمه شده در ابتدا قرار بود ۱۲ میلیون تومان پرداخت شود و سپس به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که همه نیروها در تأسیسات گردشگری بیمه نبودند تنها شماری موفق به ثبت نام شدند سپس دولت مصوبه دیگری ارائه داد تا افرادی که برخی کارکنان آنها غیر بیمه هستند نیز مشمول دریافت تسهیلات شوند به گونه‌ای که به افراد غیر بیمه خویش فرما ۶ میلیون تومان به ازای هر فرد غیر خویش فرما که بیمه نشده ۵ میلیون تومان تسهیلات تعلق خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه ادامه داد: این بخشنامه تبصره‌هایی دارد و تسهیلات به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در ماه‌های اسفند و فروردین تعدیل نیرو نداشته باشند.

این مسئول افزود: تاکنون ۶۶ واحد از تأسیسات گردشگری با ۱۴۸ نفر اشتغال در سامانه ثبت نام کردند و مجموعه تسهیلات پرداختی به آنها یک میلیارد و ۹۲۴ میلیون خواهد بود که البته در حال حاضر در مرحله معرفی به بانک قرار دارد و تاکنون پرداختی انجام نشده است.

قادری درباره پرداخت تسهیلات به صنعتگران گفت: صنعتگران صنایع دستی به ۲ دسته کارگاهی و خوداشتغالی تقسیم می‌شوند که صنعتگران کارگاهی در قالب تأسیسات گردشگری تعریف می‌شوند و از تسهیلات مذکور بهره‌مند می‌شوند اما صنعتگران خود اشتغالی در صورتی که افراد غیر بیمه خویش فرما باشند تسهیلات ۶ میلیون تومانی را دریافت می‌کنند که از روز گذشته ثبت نام آنها آغاز شده است.