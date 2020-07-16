۲۰۰۰ دانش آموز از خدمات بهزیستی چهارمحال و بختیاری بهره مند هستند

معصومه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته اشتغال در بهزیستی استان تشکیل داده شده تا بتوان در شرکت‌های صنعتی و کارگاه‌های صنعتی استان از نیروی معلول و جامعه هدف بهزیستی کار گرفت.

وی با اشاره به وجود سه هزار و ۳۰۰ زن سرپرست خانوار در استان، گفت: ۳۲ هزار معلول نیز در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۷۹ نفر مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی هستند.

۹۰۰ دانشجو تحت پوشش بهزیستی در مقاطع کاردانی و دکترا در استان وجود دارد

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۹۰۰ دانشجوی تحت پوشش بهزیستی در مقاطع کاردانی و دکترا در استان وجود دارد، تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی که زیر پوشش بهزیستی هستند نیز از تسهیلات این اداره‌کل بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان کرد: در حوزه اجتماعی سه هزار و ۱۰۵ دانش‌آموز و در حوزه توانبخشی و حدود دو هزار دانش‌آموز از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شود.

وی گفت: در زمینه خدمات‌رسانی به معلولان مراکز در سه گروه دسته‌بندی شده است که به همین منظور تیم سیار متشکل از فیزیوتراپ، روانشناس و پزشک خدمات درمانی و دارویی رایگان ارائه می‌دهند.

اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: طرح پیشگیری از تنبلی چشم هر ساله در آبان ماه برگزار می‌شود اما امسال به دلیل شروع کرونا از پانزدهم تیر ماه جاری تا پانزدهم مهر ماه برگزار می‌شود که شهروندان می‌توانند به ادارات بهزیستی سطح شهرستان‌ها مراجعه کنند.

وی گفت: در این طرح زمان ما کمتر شده و توانایی کار به وسیله دستگاه صورت می‌گیرد سال گذشته بیش از ۵۰ هزار کودک در این طرح غربالگری غربالگری شدند که از این تعداد سه هزار و ۱۵۰ نفر مشکوک شناسایی شدند و در مرحله دیگر برای دریافت عینک و بررسی‌های بیشتر قرار گرفتند.

فعالیت اورژانس اجتماعی در ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در حوزه پیشگیری موضوع غربالگری ژنتیک مطرح است که باید اختلالات ژنتیک را به نسل جوان شناساند به ویژه در سنین دبیرستان که پرسشنامه میان این دانش‌آموزان توزیع شده و افرادهای ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از تولد فرزند معلول جلوگیری شود.

وی در خصوص خدمات اورژانس ۱۲۳ گفت: یکی از مأموریت‌های سازمان بهزیستی ارائه خدمات در این حوزه است که ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی است و اکنون در تمامی شهرستان‌ها به جز شهرستان کوهرنگ اورژانس ۱۲۳ فعال است.

وی با بیان اینکه در شهرستان کوهرنگ نیز به دلیل وجود جمعیت بالای عشایر در حال پیگیری برای استقرار اورژانس ۱۲۳ هستیم، ادامه داد: اورژانس اجتماعی خدمات تخصصی و به موقع در دسترس است و می‌تواند خدماتی مانند کودک آزاری، همسر آزاری و … را ارائه دهد.

وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در شورای ملی سالمندان بهزیستی با کسب ۹۷ امتیاز رتبه خوبی داشته است.

تمهیدات لازم برای مقابله با کرونا در مراکز شبانه روزی اندیشیده شده است

وی تاکید کرد: به دلیل شیوع کرونا و با توجه به آسیب پذیر بودن جامعه هدف بهزیستی تعطیلی مراکز در دستور کار قرار گرفت اما افرادی که خانواده نداشتند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مرکز شبانه روزی نگهداری شدند.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حتی برنامه غذایی جدیدی برای این افراد تنظیم شد تا نقص سیستم ایمنی احتمال ابتلاء به کرونا را بیشتر نکند و تاکنون حتی یک مورد ابتلاء در مراکز شبانه روزی استان مشاهده نشده است.

محمدی تاکید کرد: پروتکل‌های بهداشتی ویژه شهرستان‌ها به ویژه در موج اول کرونا نیز در دستور کار گرفته و اجرای بخشنامه‌های دورکاری تابع ستاد کرونا انجام شد و همچنین ۳۵۰۰ بسته معیشتی ویژه خانواده‌های تحت پوشش توزیع شد.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به دلیل شیوع کرونا افزایش ساعت فعالیت خط ۱۲۳ و افزایش مشاوران خط ۱۴۸۰ به ویژه برای افراد درگیر استرس نیز صورت گرفت.

پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حدود ۴۵۰ میلیون تومان کمک موردی به افراد آسیب دیده از کرونا در استان در نظر گرفته شده است، گفت: همچنین پنج میلیون تومان تسهیلات با کارمزد دو درصد به افراد آسیب دیده از کرونا که تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، اختصاص می‌یابد.

محمدی بیان کرد: سال گذشته یک هزار و ۴۵۰ فرصت شغلی برای جامعه تحت پوشش ایجاد شده که عزم خانواده و فرد متقاضی را نیز می‌طلبد.