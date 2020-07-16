‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، مجید الهی‌راد با بیان اینکه این مراکز با همکاری نهادهای حمایتی و استفاده از ظرفیت نیکوکاران، استادان، کارکنان و خیرین شکل می‌گیرد افزود: ترویج فرهنگ خیر و احسان، رسیدگی به ایتام، کمک به رشد تحصیلی نخبگان و کمک به دانشجویان نیازمند بخشی از اهداف این مراکز می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: این مراکز از دو بخش هیئت امنا و شورای اجرایی تشکیل شده است.

الهی راد تعداد دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد را ۹۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: لیست این دانشجویان با حفظ کرامت و عزت نفس به مراکز نیکوکاری معرفی می‌شوند تا از طریق سیستم نرم افزاری بهم پیوسته از خدمات متنوع بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دانشجویان با تشخیص و معرفی مراکز نیکوکاری به صندوق امداد ولایت می‌توانند از وام‌های دانشجویی نیز بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۹۰ مرکز نیکوکاری در استان فعال است، تصریح کرد: مراکز نیکوکاری در زمینه‌های مختلف بهداشتی، درمانی، رفاهی، آموزشی، تجهیزاتی، کمک هزینه خرید جهیزیه و مالی به نیازمندان خدمات ارائه می‌دهند و این مراکز توسط مردم اداره می‌شوند و به صورت محله محور با هدف نهادینه سازی فرهنگ احسان و نیکوکاری فعالیت می‌کنند.