هادی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی تیم فوتبال شهرداری همدان در دیدار معوقه هفته نوزدهم لیگ دسته دوم فوتبال اظهار کرد: بعد از تعطیلی چندین ماهه لیگ دسته دوم فوتبال کشور اولین دیدار پساکرونایی این لیگ را دو تیم فوتبال شهرداری فومن و شهرداری همدان برگزار کردند.

وی افزود: با توجه به این وقفه طولانی؛ دو تیم از شرایط مسابقه دور بودند و ما هم بعد از مجوز برگزاری تمرینات توسط سازمان لیگ نتوانستیم بازی تدارکاتی خوبی را برگزار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با بیان اینکه تعدادی از بازیکنان خود را نیز در اختیار نداشتیم، گفت: ۳ بازیکن اصلی خود به نام‌های آرمین طلایی منش، علی ابوالفتحی و کاظم صالحی را به دلیل مصدومیت تا پایان فصل در اختیار نخواهیم داشت.

گل محمدی عنوان کرد: همچنین قبل از این دیدار نیز جواب تست کرونای ۲ بازیکن ما مثبت اعلام شد که از اردوی تیم کنار گذاشته شدند و به قرنطینه رفتند و به همین دلیل با تیمی جوان راهی فومن شدیم.

وی با بیان اینکه برای ارتقا جایگاه خود در جدول رده بندی به ۳ امتیاز این دیدار معوقه بسیار نیاز داشتیم، بیان کرد: استراتژی ما از دقیقه نخست مسابقه تسلط بر توپ و میدان و ایجاد موقعیت متعدد بر دروازه حریف بود که موفق شدیم خیلی زود به گل نخست دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: تیم فوتبال شهرداری فومن با وجود اینکه سقوط خود را قطعی می‌دید انتظار این بازی خوب را از آنها نداشتیم و در برابر ما بسیار با انگیزه ظاهر شدند.

در این دیدار ۵ گل زدیم و حداقل ۵ گل دیگر هم نزدیم و اگر در زدن ضربات آخر کمی با دقت بودیم با اختلاف حداقل ۱۰ گل حریف خود را شکست می‌دادیم

گل محمدی با اشاره به موقعیت‌های از دست رفته تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: در این دیدار ۵ گل زدیم و حداقل ۵ گل دیگر هم نزدیم و اگر در زدن ضربات آخر کمی با دقت بودیم با اختلاف حداقل ۱۰ گل حریف خود را شکست می‌دادیم.

وی افزود: یک پنالتی را هم در این مسابقه از دست دادیم و بازیکنان جوان ما که در طول فصل کمتر بازی کرده بودند در نیمه دوم نمایش خوبی از خود ارائه دادند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با گلایه از داوری این دیدار بیان کرد: داور ۳ گل ۱۰۰ درصد ما را آفساید اعلام کرد و یک گل دیگر هم که از خط گذشته بود به اشتباه رد کرد.

گل محمدی عنوان کرد: می‌توانستیم تفاضل گل خود را در این دیدار با حریفان بیشتر کنیم که عملکرد ضعیف داوران و کم دقتی خودمان مانع از این کار شد.

وی با اشاره به اجرای پروتکل‌های بهداشتی در این مسابقه گفت: در لیگ دسته دوم فوتبال کشور با توجه به امکانات ضعیف تیم‌ها اجرا کردن پروتکل‌های بهداشتی بسیار سخت است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: در این دیدار حریف ما تا جایی که توانسته بودند پروتکل‌های بهداشتی همچون ضدعفونی کردن رختکن و پلمب آن را انجام داده بودند اما واقعاً برای سلامتی بازیکنان نگران هستیم و امیدواریم تا پایان مسابقات اتفاق خاصی برای هیچ بازیکنی نیفتد.

وی با اشاره به شانس تیم فوتبال شهرداری همدان برای صعود بیان کرد: بر روی کاغذ اندک شانسی برای خود قائل هستیم و تا پایان رقابت‌ها برای کسب حداکثر امتیازات خواهیم جنگید.