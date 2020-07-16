ارتقای کیفیت آب بندرعباس/محرومیت از چهره بشاگرد پاک خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از ۲۰ پروژه آب و برق استان هرمزگان با اعتبار ۲,۶۶۷ میلیارد تومان که به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهوری صورت گرفت، با اشاره به پروژه مهم تأمین آب با ظرفیت ۲۰ هزارمتر مکعب، گفت: پروژه آب شیرین کن بندرعباس بزرگترین پروژه شیرین سازی آب دریا است که با استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی و با تدبیر دولت امید و سیاست وزارت نیرو مبنی بر ایجاد منابع آبی پایدار در شهرهای ساحلی اجرا شده است.

وی افزود: فاز اول این پروژه با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در آذرماه سال ۹۷ وارد مدار تولید شد و تیرماه امسال نیز فاز دوم آن به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب و سرمایه‌ای بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد تجهیزات آب شیرین کن بندرعباس خریداری شده است، با بهره برداری از فاز نهایی این پروژه تا پایان شش ماهه دوم امسال، شاهد انتقال آب با کیفیت به مخازن ذخیره آب داماهی و توزیع همگن آب در شهرهای بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای مسیر خواهیم بود.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به مزایای اجرای این پروژه به عنوان منابع آبی جایگزین، اظهار داشت: با اجرای این پروژه و تأمین آب شرب شهرهای بندرعباس و بندرخمیر از طریق تکنولوژی شیرین سازی آب دریا، از فشار وارده بر منابع آبی شهرستان میناب نیز کاسته خواهد شد.

وی اضافه کرد: ارتقای شاخص‌های کیفی آب تولیدی، افزایش رضایت عمومی مردم و کشاورزان شهرستان میناب در کاهش آب انتقالی به شهر بندرعباس، ایجاد اشتغال غیر مستقیم برای ۲۰۰۰ نفر (صنایع منطقه)، جلوگیری از پیشرفت پدیده آسیب زای فرونشست دشت میناب، بومی سازی تکنولوژی نمک زدایی و کاهش وابستگی به تکنولوژی کشورهای غربی و امکان تأمین آب صنایع غرب بندرعباس و ارتقای ظرفیت‌های بهره وری، اشتغالزایی و کارآفرینی از مهمترین مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی این پروژه است.

مقام عالی دولت در استان، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد موفق آبفا هرمزگان در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، از تداوم همکاری با بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب استان به عنوان راهبرد مهم دولت یاد کرد و گفت: امروزه کشور نیازمند مدیران خلاق و توانمندی است که به جای تکیه بر منابع دولتی، به دنبال خلق منابع غیردولتی و جذب ظرفیت‌های بخش خصوصی هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، افزایش توان واحد بخار نیروگاه بندرعباس، ۱۱ طرح انتقال برق و هفت طرح توزیع برق، پروژه‌های حوزه صنعت برق در هرمزگان هستند که با دستور رئیس محترم جمهوری به بهره برداری رسید.

استاندار هرمزگان افزود: فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس، طرح تأمین و انتقال آب به شبکه گلخانه شمیل و بخشی از شبکه دشت میناب و بهره‌برداری از شبکه ۵۰۰ هکتاری گلخانه شمیل، طرح تأمین و انتقال آب به شهرک صنعتی میناب و فاز اول طرح آبرسانی به شهرستان بشاگرد، پروژه‌های حوزه آب در هرمزگان هستند که به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: بهره‌برداری از پروژه آب انتقال به شبکه گلخانه‌ای موجب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پنج هزار نفر و رونق اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی منطقه خواهد شد. همچنین مدیریت بهینه منابع آب و خاک دشت میناب و شمیل، کاهش تعارضات اجتماعی ناشی از کمبود آب؛ جلوگیری از افت سطح آبخوان، حفظ کیفیت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین از دیگر اهداف این طرح است.

همتی افزود: طرح مورد افتتاح در بشاگرد نیز منجر به تأمین آب شهر سردشت و ۸ روستا شد و از پروژه‌های بزرگ در این دولت است. در میناب نیز آب مصرفی شهرک صنعتی تیرور از خط اول انتقال آب میناب تأمین می‌شود. در مجموع برای اجرای این طرح‌ها دو هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.