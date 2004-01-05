پگاه - ابومسلم ، سنت شكني با مربي جديد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين ديدار در حالي از ساعت 30/14 فردا در ورزشگاه شهيد عضدي رشت برگزار خواهد شد كه ابومسلم با 21 و پگاه با 18 امتياز بترتيب مكانهاي هفتم و نهم جدول رده بندي را به خود اختصاص داده اند .

پگاهي ها براي نخستين بار با مربي جديد خود يعني "ميودراگ يسيچ" صربستاني به ميدان خواهند رفت و در حالي كه به جز علي آقابزرگ نژاد مصدوم هيچ غايب شاخص ديگري ندارند ، قصد دارند تا اولين تجربه خود را با مربي جديد با موفقيت پشت سر گذاشته و روند موفقيت آميز ابومسلم را هم متوقف كنند چرا كه مشهدي ها 9 بازي متوالي خود را بدون باخت پشت سر گذاشته اند . ابومسلم براي اين بازي حسين بادامكي را به دليل 3 اخطاره بودن و سيد محمد حسيني و بيژن كوشكي را هم به دليل مصدوميت در اختيار نخواهند داشت ولي قصد دارند ضمن حفظ روند موفقيت آميز خود پيروزي شيرين دور رفت را هم به نوعي ديگر تجديد كنند .

نتيجه ديدار رفت :

* يكشنبه 23/6/82 - ورزشگاه تختي مشهد : ابومسلم 3 ( فريدون فضلي 10 ، ايمان رزاقي راد 35 و علي لطيفي 81 ) پگاه صفر