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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۲

معاون استاندار سیستان و بلوچستان:

پیوست‌های اطلاع‌رسانی طرح‌های زیربنایی سیستان و بلوچستان تهیه شود

پیوست‌های اطلاع‌رسانی طرح‌های زیربنایی سیستان و بلوچستان تهیه شود

زاهدان- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تهیه پیوست‌های اطلاع‌رسانی برای مگاپروژه‌ها و طرح‌های زیربنایی این استان باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی زینی‌وند در شورای اطلاع‌رسانی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رغم تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی توجه ویژه‌ای به توسعه این استان دارد، اظهار داشت: این حق مردم است که از اقدامات صورت گرفته برای توسعه و رفاه در سیستان و بلوچستان مطلع شوند.

وی نقش رسانه‌ها را برای بیان خدمات نظام در جنوب شرق کشور مهم خواند و گفت: باید از همه ظرفیت‌های اطلاع رسانی در این جهت استفاده کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: این استان به یک کارگاه بزرگ سازندگی مبدل شده که در همه نقاط آن شاهد اجرای پروژه‌های مختلف هستیم.

وی بیان کرد: برای تسریع در روند توسعه سیستان و بلوچستان باید همه مدیران این فرصت خدمتی را قدر بدانند و با انگیزه مضاعف و روحیه جهادی منشأ خدمات ماندگار در استان باشند.

کد مطلب 4975403

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