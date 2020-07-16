گند زدایی و ضدعفونی بیمارستان «امید» مهرستان با کمک سپاه انجام شد

سرهنگ حسین نکویی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با هدف کمک به مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کمک به مراکز درمانی و حساس شهرستان مهرستان عملیات ضد عفونی و همچنین توزیع ماسک در بین مراجعه کنندگان و سطح شهر توسط بسیجیان انجام شد.

وی افزود: رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و بی‌توجهی به طرح فاصله‌گذاری اجتماعی سبب می‌شود تا موفقیت‌های به دست آمده در کنترل این بیماری شکننده و مقطعی باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان گفت: برای شکست بیماری کرونا لازم است همچنان این ویروس را جدی بگیریم و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنیم و کمتر از منزل خارج شویم و همچنین فاصله اجتماعی را رعایت کنیم.

کاظم آریان رئیس بیمارستان «امید» شهرستان مهرستان هم در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هر چند می‌دانیم مردم این روزها با توجه به اعمال برخی محدودیت‌های بهداشتی روزهای سختی را می‌گذرانند اما برای رسیدن به شرایط مطلوب همچنان از آنان می‌خواهیم تا بیشتر اوقات خود را در خانه بمانند و از حضور در تجمعات خودداری کنند و طرح فاصله گذاری اجتماعی را جدی بگیرند.