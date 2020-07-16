حسین خزائی رئیس هیات تیراندازی استان کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیأت تیراندازی استان کردستان صبح امروز با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی و اعضا این مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این مجمع حسین خزایی تنها نامزد انتخاباتی با کسب ۱۳ رأی از کل ۱۴ رأی اخذ شده به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیأت تیراندازی استان کردستان انتخاب شد.

در جریان برگزاری این مجمع انتخاباتی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه رشته تیراندازی خبر داد و گفت: امیدواریم که تا پایان سال جاری سایت تیراندازی در سنندج راه اندازی شود.

رئیس فدراسیون تیراندازی نیز حمایت از توسعه این رشته ورزشی را یکی از نیازهای ضروری عنوان کرد و خواستار توجه به این رشته از سوی مسئولان استان کردستان از جمله مدیرکل ورزش و جوانان استان شد.

حسین خزایی رئیس جدید هیأت تیراندازی استان کردستان هم در سخنانی ضمن ارائه برنامه‌های کاری خود، گفت: استعدادیابی و ارتقا زیرساخت‌های رشته ورزشی تیراندازی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد.