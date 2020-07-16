به گزارش خبرنگار مهر، عباس آزادی در سخنانی با بیان اینکه پیک اول بیماری کرونا از اوایل اسفندماه شروع و تا فروردین ماه ادامه داشت، گفت: با رعایت مردم استان، انتظار داشتیم که تا پایان اردیبهشت ماه بیماری کنترل شود.

تغییرات و جهش ژنتیکی کرونا

وی با بیان اینکه به دلایلی این امر محقق نشد و شاهد موج دوم بیماری در اوایل تیرماه بودیم، افزود: این اتفاق ناشی از تغییرات در ویروس بود، به خاطر جهش ژنتیکی در ژنوم آن به شدت مسری تر شد و بیماری زایی آن افزایش پیدا کرد.

رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد با تاکید بر اینکه این امر موجب درگیری جوانان با این ویروس و مرگ و میر افراد جوان به دلیل این بیماری شد، تصریح کرد: علائم این بیماری تغییر کرد، الان بیمارانی را در بیمارستان‌ها ویزیت می‌کنیم که با درگیری غیر از ریوی بوده و با درگیری سیستم عصبی، گاهی با سکته مغزی، خون ریزی های مغزی و درگیری سیستم گوارشی همراه است.

آزادی با تاکید بر اینکه ویروس هر روز یک جنبه از خود را نشان می‌دهد، گفت: این امر کار ما را برای کنترل و درمان بیماری سخت‌تر می‌کند.

مرگ ناشی از کرونا در بین کادر درمان نداشته‌ایم

وی با بیان اینکه متأسفانه به خاطر رعایت نکردن اصول بهداشتی در حال حاضر شاهد درگیری این بیماری در بین قشر جوان هستیم، عنوان کرد: بیماری در بین قشر جوان در حال گسترش است چرا که نسبت به بیماری بی اهمیت شده‌ایم و آن را به عنوان یک سرماخوردگی تلقی کرده‌ایم.

رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد، بیان داشت: اصولی بهداشتی که بارها به مردم اعلام می‌شود رعایت نشده، مردم استفاده از ماسک را جدی نگرفته‌اند، شرکت در مراسم عروسی و عزا را ادامه می‌دهند و ما الان نتایج آن را داریم می‌بینیم.

آزادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همکاران ما از اسفندماه بدون یک روز استراحت در خدمت بیماران بوده‌اند، گفت: الان شاهد درگیری همکاران پرستار و پزشک به این بیماری بودیم که خوشبختانه با مواردی از مرگ را در بین کادر پزشکی و پرستاری نداشته‌ایم.

وی که در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز لرستان سخن می‌گفت، تاکید کرد: مردم توصیه‌ها را جدی بگیرند، قطعاً ابتلای به این بیماری ممکن است موجب مرگ شود، از مردم خواهش می‌کنیم در تجمعات به خصوص کانون‌های سرایت بیماری مانند مراسم عروسی، ترحیم و… شرکت نکنند.