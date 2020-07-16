الزامات حفاظتی آثار تاریخی گلستان در مقابل با آتش سوزی تدوین شد

احمد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: باتوجه به شروع فصل گرما و ضرورت حفاظت آثار تاریخیفرهنگی و پیشگیری از حوادث ناشی از آتشسوزی، این ادارهکل با هماهنگی دفتر حفظ و احیاء بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی و سازمان آتشنشانی شهرداری گرگان اقدام به تهیه راهکارهای اولیه و الزامات حفاظتی آثار تاریخی استان در مقابل پیشگیری و تهدیدات آتشسوزی کرده است.
وی تصریح کرد: آتشسوزی حادثهای جبرانناپذیر اما قابل پیشگیری است که در صورت وقوع، سریع افزایش مییابد و علاوه بر محل وقوع، به سایر بناها و محوطههای اطراف انتشار مییابد و گرم شدن تدریجی هوا موجب افزایش مخاطرات ناشی از این حوادث خواهد شد.
تجری بیان کرد: هدف اصلی از تدوین و اطلاعرسانی این راهکارها، اهمیت و حساسیت آثار فرهنگیتاریخی است که خسارت ناشی از تخریب آنها، جبرانناپذیر است و لازم است برای حفاظت از آنها همچنین جلوگیری از خساراتهای جانی و مالی، تمهیدات ضروری و پیشگیرانه اجرایی شود.
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