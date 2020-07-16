آخرین آمار کرونا در آرژانتین و شیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت آرژانتین در بیانیه ای اعلام کرد: شمار مبتلایان ویروس کرونا (کووید -۱۹) با شناسایی ۴ هزار و ۲۵۰ مورد جدید در شبانه‌روز گذشته، به ۱۱۱ هزار و ۱۴۲ نفر افزایش یافت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت آرژانتین در این خصوص آمده است: همچنین ۸۲ بیمار مبتلا به کووید -۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع قربانیان به ۲ هزار و ۵۰ نفر رسید.

بر این اساس، بیشترین موارد ابتلا به کرونا با ۴۱ هزار و ۴۵۷ مورد ابتلا و ۷۶۹ مورد فوتی در شهر بوئنوس‌آیرس پایتخت آرژانتین ثبت شده است.

شیب کاهشی ابتلا در شیلی

براساس اعلام خبرگزاری آناتولی، درحالی که شیب ابتلا به کرونا در شیلی طی هفته‌های اخیر روند کاهشی پیش گرفته است، در ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۷۱۲ مورد جدید ابتلا به کووید -۱۹ شناسایی در این کشور شده است.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت شیلی، آمار مبتلایان کرونا در این کشور به ۳۲۱ هزار و ۲۰۵ مورد و شمار قربانیان نیز با مرگ ۱۱۷ بیمار دیگر به ۷ هزار و ۱۸۷ نفر افزایش یافت.

گفتنی است بیماری کووید -۱۹ نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان، مرکز استان هوبئی چین مشاهده و طی مدت کوتاهی با شیوع در بیش از ۲۱۰ کشور تبدیل به پاندمی شد.