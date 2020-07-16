دستگیری ۲ سوداگر مرگ با یک تن تریاک در شهرستان خاش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با کسب خبری مبنی بر جابجایی محموله سنگین مواد افیونی توسط قاچاقچیان مسلح از مناطق مرزی به حوزه استحفاظی شهرستان خاش موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان شهرستان خاش در این عملیات که با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همراه بود با یک سری کار گسترده میدانی روز گذشته محل دپو محموله مواد مخدر را در یکی از روستاهای مرزی این شهرستان شناسایی و تحت نظر گرفتند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های لازم قضائی تکاوران پلیس با محاصره محل در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند و ضمن دستگیری ۲ قاچاقچی در بازرسی از محل یک تن تریاک کشف کردند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای دیگر اعضای این باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر خاطر نشان کرد: با توجه به حضور و اشرافیت پلیس در جای جای نقاط استان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی باندهای قاچاق، سوداگران مرگ در امان نخواهند بود؛ چراکه چشمان تیز بین پلیس، هر لحظه ناظر بر اعمال آنان است.