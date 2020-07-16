مسئولان برای گرانی ها چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان بیان داشت: مسئولیت امانتی الهی است که به دست هر مسئولی در حوزه مأموریتی‌اش سپرده شده است.

وی با بیان اینکه هر مسئولی باید به بهترین وجه مسئولیت خود را بداند و به آن عمل کند، افزود: همه مسئولان پس از پایان خدمت خود باید آن مسئولیت را به فرد بعدی تحویل دهند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: هر مدیر دینی و در تراز جمهوری اسلامی دارای ویژگی‌هایی است مثلاً باید از حوزه مأموریتی خود شناخت خوب و کافی داشته باشد همچنین انگیزه، داشتن برنامه و اراده قوی را می‌توان از دیگر ویژگی‌های وی دانست.

وی گفت: مدیر باید انگیزه لازم برای انجام مأموریت را داشته باشد زیرا داشتن انگیزه موجب می‌شود که مشکلات به سادگی مرتفع شوند و مدیر در انجام مأموریت‌های خود را موفق باشد.

علیدادی سلیمانی تصریح کرد: برنامه ریزی برای کارهای حوزه مأموریتی یکی از ویژگی‌های فردی است که می‌خواهد مدیریت واقعی را در مجموعه خود جاری کند لذا این فرد هر چقدر که با شناخت و دارای انگیزه باشد هرگز نمی‌تواند بدون برنامه ریزی موفق شود.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه امروز باید مدیران ارشد استانی در خصوص معیشت مردم و مبارزه با گرانی‌ها فکر کنند، یادآور شد: اگر بخواهیم در جامعه شاهد پیشرفت و موفقیت باشیم باید همه مدیران دست به دست هم دهند و با دلسوزی و هم‌افزایی در کنار هم قرار گیرند و در راستای حل مشکلات مردم تلاش نمایند.