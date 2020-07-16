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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۹

در برنامه تلویزیونی «مکث»؛

تماشای قصه عجیب مردی که دوستش او را گروگان گرفت

تماشای قصه عجیب مردی که دوستش او را گروگان گرفت

پانزدهمین قسمت از فصل دوم برنامه تلویزیونی «مکث» شنبه شب بیست و هشتم تیر بعد از اخبار سراسری شبکه دو سیما پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پانزدهمین قسمت از فصل دوم برنامه «مکث» که  جمعه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۳۰  بعد از اخبار از شبکه دو سیما پخش خواهد شد، رسول نجفیان میزبان بهمن پیرحیاتی است که ماجرایی عجیب و شگفت‌انگیز را از سر گذرانده است.

 پیرحیاتی طی ماجرایی عجیب و وقتی برای بستن قراردادی کاری از خانه خارج شده بود توسط چند نفر گروگان گرفته شده و برای مدت ٤٨ ساعت در صندوق عقب یک خودرو زندانی می‌شود.

سری جدید برنامه «مکث» همچون برنامه مناسبتی که در ماه مبارک رمضان پخش شد با نگاه ویژه به کرونا سراغ قصه‌های اجتماعی می‌رود، قصه‌های آدم‌ها و موقعیت‌هایی که قبل و بعد از کرونا حال و روزشان عوض شده است.

این برنامه اجتماعی به صورت گپ و گفت میان هنرمندانی نظیر امیرمحمد زند، گلاره عباسی، رضافیاضی، سپند امیرسلیمانی، امین زندگانی، سعید شیخ‌زاده، پرویز پورفلاحی، رضا رفیع، فریبا متخصص، فرناز رهنما، الهام پاوه‌نژاد، داریوش کاردان، رسول نجفیان، گیتی خامنه، مریم سعادت ، رضا رفیع و... صاحبان داستان‌های اجتماعی مربوط به کرونا ضبط و پخش می‌شود.

کد مطلب 4975466
علیرضا سعیدی

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