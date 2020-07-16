به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد در ادامه سفر خود به استان یزد در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به تحریمهای ظالمانه دشمنان و فشاری که این تحریمها بر اقتصاد کشور وارد کرده است، اظهار داشت: تلاش قرارگاه خاتم الانبیا دور زدن این تحریم و فراهم کردن زمینه رفع مشکلات اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه برخی مسئولان خودباختگی هایی داشتند و گمان میکردند بدون حضور خارجیها نمیتوانیم کشور را به پیشرفت برسانیم و نیازهای خود را تأمین کنیم، افزود: گرچه مشکلاتی وجود داشت اما در هر عرصهای که نیروهای دلداده نظام و انقلاب ورود کردند، موفقیتهای بسیاری به دست آمد که نمونههای آن را امروز در عرصههای مختلف شاهدیم.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا ادامه داد: در بحث تحریم بنزین، دشمن اقدامات بسیاری انجام داده بود که اگر به نتیجه مینشست کشور به طور قطع با مشکلات بسیار حادی روبرو میشد ولی با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی قراگاه خاتم الانبیا، تمام توطئههای دشمن نقش برآب شد.
محمد با بیان اینکه در قرارگاه خاتم الانبیا مجموعهای از جوانان و نخبگان کشور مشغول فعالیت هستند، افزود: این مجموعه اقدامات بسیار ارزشمندی در نقاط مختلف کشور انجام داده که بسیاری از آنها، سبب ناکام شدن دشمن در تحقق توطئهها بوده است.
وی ادامه داد: پروژه خط دوم در حال حاضر به دلیل تغییر در سرمنشا آن متوقف شده و به دلیل مسائلی که در ارتباط با سد بهشت آباد و محدودیتهای آن وجود داشت، سرمنشا انتقال آب یزد به خراسان تغییر کرد.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با اشاره به پیگیریهای محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ارتباط با بحث آب یزد به ویژه خط دوم انتقال افزود: دولت بعید است که بتواند تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح را انجام دهد ولی با روشهای دیگر بررسیهای لازم صورت پذیرفته که بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.
محمد افزود: یزد همین امروز با بحران جدی کم آبی روبرو است و اگر نتوانیم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم، قطعاً با مشکلات بسیار زیادی در چند سال آینده آبی یزد روبرو میشویم.
وی به پروژه خط راه آهن یزد اقلید اشاره کرد و گفت: این طرح در راستای توسعه هرچه بیشتر استان یزد به ویژه در حوزه بار مدنظر است و قطعاً بهره برداری از آن زمینه توسعه هرچه بیشتر استان را فراهم میکند.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا افزود: در حوزههای کشاورزی هم اقدامات توسعهای صورت گرفته و کشتهای گلخانهای و جدیدترین سبکهای کشاورزی که با کمترین میزان مصرف آب بالاترین بهره وری را داشته باشد به صورت جدی دنبال شده است.
محمد ادامه داد: در این سفر برنامه ریزی شده که بتوانیم ورود گستردهتری به استان داشته باشیم و اگر در جایی مشکلاتی وجود دارد و بخش خصوصی تاکنون نتوانسته به آن ورود کند، آمادگی ورود جدی به آن برای افزایش رضایتمندی مردم و رفع مشکلات استان را داریم.
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