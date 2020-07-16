دریا محوری و کسب مهارت بندری اولویت سازمان فنی و حرفه ای در سال۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری متقابل سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان بنادر و دریا نوردی در بندرانزلی با اشاره به جایگاه این شهر، اظهار کرد: باید سطح ارائه خدمات به میزان شایسته ارتقا داد و زمینه لازم برای ماندگاری هرچه بیشتر مسافر در استان گیلان و انزلی را فراهم کنیم.

وی ارائه آموزش به افراد را مهمترین راهکار برای ماندگاری مسافر و خدمات رسانی به آنها دانست و افزود: دریا با وسعت تنوع در ایجاد مشاغل می‌تواند یکی از اهداف و راهکارها برای بهره برداری از ظرفیت‌های این منطقه باشد.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها فهرستی از همه نیازها را تهیه و تقاضای سرمایه گذار از ما منتج به آموزش شود، گفت: انزلی با توجه به این میزان ظرفیت و پتانسیل نباید شاهد بیکاری باشد.

وی با تأکید بر اینکه داشتن سندی که دارای آمایش، توسعه استانی و سرزمینی بوده حائز اهمیت است، تصریح کرد: باید کارکرد خود را بر اساس سند تحول شهرستان هدف گذاری کنیم.

اوسط هاشمی در ادامه با بیان اینکه باید به موضوع مهارت آموزی توجه بیشتری شود، افزود: نقشه راه عرضه و نیاز جامعه در مدیریت توسعه شهر مشخص شده و در آن صورت است که هر کس وظیفه خود را می‌داند.

وی با اشاره به اینکه اگر سنجش و مهارت به درستی شکل بگیرد اتفاقات خوبی رقم می‌خورد، تصریح کرد: ساماندهی همه مراکز آموزشی از برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای است. لیستی از مشاغل متنوع شهرستان‌ها را در سند راهبری مهارت استان گیلان باید داشته باشیم که بر اساس آن حرکت کنیم.

اوسط هاشمی با بیان اینکه نیازی به توسعه و تجهیز کارگاه نداریم، ادامه داد: آموزش‌ها در سازمان فنی و حرفه‌ای به دو صورت تئوری و عملی انجام می‌شود. در حال حاضر امکانات ۵۰ درصد مهارت آموزان سازمان فنی و حرفه‌ای را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

وی گیلان مهد مهارت دانست و اظهار کرد: باید ظرفیت ملی را بازیابی و از آن مهارت استفاده کنیم. اولویت امسال سازمان فنی و حرفه‌ای دریا محوری، مهارت بندری، کشاورزان و مشاغل روستایی است تا از نرخ بیکاری کاسته شود.