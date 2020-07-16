مدیریت فضای مجازی اولویت کشور است/ضرورت توجه به استعداد جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با نماینده مردم طبس، بشرویه، فردوس و سرایان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های فضای مجازی بیان کرد: اگر فضای مجازی مهار نشود همه چیز نابود می شود.

وی با بیان اینکه اگر به استعدادهای جوانان انقلابی کشور فرصت دهیم کارها را به بهترین نحو انجام می دهند، اظهار کرد: متاسفانه با جوانان برای تولید فضای مجازی همکاری نمی شود.

آیت الله عبادی ادامه داد: گفته می شود ضربه اقتصادی تحمیل شده به کشور اعم از کم ارزش شدن پول ملی ناشی از تبلیغات فضای مجازی بوده است.

وی بیان کرد: در طرح بسته شدن فضای تلگرام با نیروهای خودی همکاری نشد و انقلابی ها از پیام رسان تلگرام حذف شده و فضا به دست دیگران افتاد.

مدیریت فضای مجازی اولویت اول است

آیت الله عبادی بیان کرد: مدیریت فضای مجازی برای حفظ اندیشه و ایمان مردم اولویت اول است که می طلبد مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به مشکل مکسن بیان کرد: وضعیت فعلی مسکن بلایی بوده که وزیر قبلی راه و شهرسازی بر سر مردم درآورد.

وی با بیان اینکه وزیر قبلی راه و شهرسازی بعد از شش سال خدمت، افتخار می کرد که حتی یک خانه نساخته است، اظهار کرد: اگرچه پیکره دولت به فکر خدمت به کشور هستند اما وقتی یک وزیر یا مدیر منحرف شود، زیرمجموعه هم منحرف می شود.

آیت الله عبادی با اشاره به اهمیت مسئلخ جمعیت بیان کرد: اگر مسئله اقتصادی در جامعه رفع شود، جمعیت هم حل می شود.

وی اظهار کرد: نیاز داریم مجلس مشوق های قانونی برای فرزند آوری و افزایش جمعیت در کشور تصویب کند که خانواده های با دو فرزند بیشتر مشمول کمک های ویژه شوند.