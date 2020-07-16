حل مشکل مسکن روی میز مجلس/ آماده سازی طرح ساماندهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید نصیرایی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی پیگیری مسکن را یکی از مهم ترین اقدامات مجلس دانست و افزود: امید است حرکتی شکل گیرد که حداقل بخشی از مشکلات مردمی و قیمت مسکن کاهش یابد.

وی با بیان اینکه ظرفیت های فراوانی در بحث زمین وجود دارد که باید برای نیازمندان واقعی تامین شود، گفت: باید از ظرفیت هایی مانند بنیاد برکت، آستان قدس، سپاه و گروه های جهادی برای رفع مسکن نیازمندان استفاده شود.

نماینده مردم طبس، بشرویه، فردوس و سرایان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرحی در راستای ساماندهی مسکن آماده شده که به سرعت در مجلس دنبال می شود.

وی با اشاره به عضویت خود در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ازدواج، جمعیت و فضای مجازی از ماموریت های کمیسیون فرهنگی است.

کوتاهی وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

حجت الاسلام نصیرایی در مجلس شورای اسلامی با گلایه از عملکرد وزارت ارتباطات بیان کرد: راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از مهم تریم مطالبات رهبری بوده که باید در این زمینه اقداماتی انجام می شد اما کوتاهی های جدی وجود دارد.

وی ادامه داد: قانون فعلی وزارت ارتباطات را متولی می داند اما این وزارت تولید محتوای شبکه ملی اطلاعات را جزو وظایف خود نمی داند.

حجت الاسلام نصیرایی ادامه داد: وزارت ارتباطات علاوه بر اینکه خود هیچ اقدامی انجام نمی دهد، به دیگر مجموعه ها اجازه ورود به میدان فضای مجازی و تولید محتوا نمی دهد تا این فرصت در اختیار جریان انقلابی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای مجازی در اختیار شبکه های معاند است، اظهار کرد: متاسفانه این امر تیشه به ریشه ارزش های جامعه اسلامی می زند.

حجت الاسلام نصیرایی با تاکید بر اهمیت حجاب بیان کرد: مقرر شده کمیسیونی ویژه پیرامون مسئله حجاب و خانواده در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

وی با اشاره به جدیت مجلس در برخورد با فساد بیان کرد: نمایندگان مجلس نشان دادند که در مسئله فساد قصد هیچ گونه مماشاتی ندارند.