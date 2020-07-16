عوامل نفوذی به دنبال تخریب و تضعیف شورای نگهبان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا عبادی ظهر پنج شنبه در دیدار با رئیس و ناظرین شورای نگهبان خراسان جنوبی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته بیان کرد: علی رغم وجود مشکلات و معضلات در کشور، مردم پای صندوق ها آمده و انتخاب های خوبی داشته اند.

وی با بیان اینکه اگر انتخاب ها طی چهل سال عمر انقلاب خوب بود و امور به دست نا اهل نمی افتاد تمام مسائل جهان را پشت سر گذاشته بودیم، گفت: باید اعتراف کنیم انقلاب در اوج قرار دارد ولی انتخاب ها طی چهل سال مطلوب نبوده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: تمام گرفتاری ها مربوط به انتخاب های جامعه است بنابراین مردم هم در بروز مشکلات سهم دارند.

آیت الله عبادی بیان کرد: بسیاری از عوامل نفوذ تلاش می کنند با تخریب شورای نگهبان به اهدافشان برسند اما تحمل، تداوم، دقت و پاسخگویی شورا باید به اجر آخرت موکول شود.

جامعه به دنبال کسب منافع حقیقی برود

آیت الله عبادی با بیان اینکه انسان در تمام لحظه های زندگی همواره در حال انتخاب، افزود: هر انسان از مرحله نخست تکلیف، تمیز و تشخیص روی ریز و درشت مسائل انتخاب می کند و مطابق آن دریافت هایی دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: خدای حکیم آنچه که لازمه رشد انسان بوده را در فطرتش آفریده که باید انگیزه فطرت را به کمک علم و استدلال تکمیل کرد.

وی بیان کرد: اگر در جامعه انسان جلب نفع حقیقی و دفع ضرر احتمالی میزان شود دچار اشتباه نمی شود و نیاز به نگهبان ندارد.

آیت الله عبادی بیان کرد: حتی حیوانات و گیاهان از خود دفع ضرر احتمالی می کنند اما بسیاری از انسان ها این مورد را رعایت نکرده و به دنبال کارهای ناپسند می روند.

ضرورت دقت در انتخاب ها

وی با بیان اینکه آنچه بر سرمان می آید بلاهایی بوده که ساخته خودمان است، افزود: اگر منافع واقعی را در نظر بگیریم دنیا را جایی برای ماندن نمی دانیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: بسیاری از افراد در دنیا ابوجهل بوده و در باوری غلط مردم را می کشند و خانه ها را ویران می کنند.

وی با بیان اینکه انتخاب هایمان را برای نفع واقعی خود انجام دهیم، گفت: انتخاب کسانی که در مقابل بیگانه عُرضه ندارند و دشمن را بر ما مسلط می کنند، ضرر است.

آیت الله عبادی با بیان اینکه اگر به بلوغ ایمانی رسیدیم با هیچ چیز معامله نمی کنیم و کسی از ما توقع معامله پیدا نمی کند، گفت: وقتی منافع ما بر اساس تفکر شیطانی باشد مشکلی حل نمی شود.