به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار محمدتقی صفری رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین و اعضای شبکه نظارت در انتخابات که به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان برگزار شد، اظهار کرد: خداوند فرموده مؤمنین محافظ و نگهبان نماز هستند و شورای نگهبان نیز نگهبان نماز است به شرط آنکه نماز را اقامه کنیم و نمازی که اقامه می‌شود در حقیقت همه دین اقامه شده است.

وی تصریح کرد: اقتصاد، عدالت، رأفت و عطوفت در دین وجود دارد و خداوند فرموده مؤمنان کسانی هستند که دین را برپا می‌کنند و اگر دین برپا شود، اقتصاد پویا، عدالت، رأفت و عطوفت در جامعه پررنگ خواهد شد و شورای نگهبان نیز در تحقق این هدف، رسالت مهمی بر عهده دارد.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: اگر شورای نگهبان نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کند، سلامت ارکان و اعضای نظام تضمین می‌شود و کسانی بر مسئولیت‌ها قرار می‌گیرند که کاملاً با ایمان هستند و دغدغه‌های عاشورایی و الهی را دنبال می‌کنند و همواره در پی سالم‌سازی سیستم خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه فعالیت‌ها و رصدهای شورای نگهبان فقط معطوف به انتخابات نباشد و این نهاد همیشه فعال باشد، افزود: مسئولان و اعضای شورای نگهبان تلاش کنند در تمام طول سال و دورانی که انتخابات هم برگزار نمی‌شود، فعال باشند و کسانی که قصد حضور در انتخابات بعدی را دارند شناسایی کرده و فعالیت‌های آنها را رصد کنند.

وی تأکید کرد: بخشنامه‌های اداری و کاری اگرچه باید با جدیت دنبال و اجرایی شوند اما نباید صرفاً به آنها اکتفا کنیم و ان‌شاءالله افراد فعال در این عرصه تلاش کنند با پیروی از دین، قرآن، نهج‌البلاغه و احادیث کارهای فراتر از بخشنامه‌ها انجام داده و اثرگذاری خود را ارتقا دهند.

محمدتقی صفری رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از رسالت‌ها و وظایف شورای نگهبان ارائه کرد.