شورای نگهبان سد راه ورود افراد ناسالم به درون حاکمیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان حمیدرضا بهمنی نژاد ضمن تبریک چهلمین سالروز تاسیس نهاد مقدس شورای نگهباناظهارکرد: قاطعیت مثال زدنی شورای نگهبان در رد صلاحیت افراد فاقد شرایط نمایندگی، از جمله رد صلاحیت تعداد ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم، در کنار اقدامات شجاعانه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی موجب امیدواری مردم در برخورد با فساد شده است.

بهمنی نژاد در رابطه با اهمیت و جایگاه شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان از جمله نهادهای مهم و اثرگذار برخاسته از متن انقلاب اسلامی است که بود و نبود آن به منزله بود و نبود اصل نظام تلقی می شود. و به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب، شورای نگهبان عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین است. و در حقیقت نبض نظام اسلامی به شمار می رود.

وی درباره مهم ترین وظایف قانونی شورای نگهبان، افزود: شورای نگهبان براساس اصول مندرج در قانون اساسی سه وظیفه مهم و خطیر را برعهده دارد که اولین وظیفه انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی است که در اصل نود و یکم و اصل نود و ششم قانون اساسی به آنها اشاره شده است. دومین وظیفه مهم شورای نگهبان مطابق اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات است، که بر این اساس شورای نگهبان بر همه انتخابات کشور به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت دارد که این نظارت استصوابی و شامل تمامی مراحل اجرایی آن از جمله تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها است. وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابق اصل نود و هشتم ، تفسیر قانون اساسی است.

بهمنی نژاد در ادامه به علت اصلی برخی مخالفت ها با شورای نگهبان اشاره کرده و افزود: شورای نگهبان تاکنون به عنوان یک سد مستحکم در برابر نفوذ افراد و جریانات استحاله طلب به درون حاکمیت عمل کرده است و این امر سبب بروز برخی مخالفت هایی در داخل و خارج کشور شده که از جمله آن ها می توان به اقدام ماه های اخیر دولت تروریست آمریکا در تحریم برخی از اعضای شورای نگهبان اشاره کرد.

وی بیان کرد: اکنون بعد از سپری شدن ۴۰ سال از تلاش و ایستادگی شورای نگهبان می توان گفت که اگر شورای نگهبان نمی بود، به تدریج در درون حاکمیت استحاله تدریجی به وجود می آمد و برای شورای نگهبان این افتخار کافی است که تاکنون اجازه نداده است قوانین خلاف شرع و قانون اساسی در کشور به تصویب برسد و راه ورود افراد ناسالم را به درون حاکمیت سد کرده است.

رئیس هیأت نظارت برانتخابات استان گلستان در خصوص انتخابات دوم اسفند سال گذشته هم گفت: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان گلستان در کمال آرامش و امنیت و با مشارکت خوب مردم که رتبه ششم در بین سی و یک استان کشور را شامل می شود برگزار شد که بیش از ۵۷ درصد از واجدان شرایط استان در انتخابات شرکت کردند.

بهمنی نژاد با اشاره به افزایش تعداد داوطلبان ثبت نام شده در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به لزوم تغییر هرچه سریع تر قانون انتخابات اشاره و افزود: در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در استان گلستان تعداد ۴۱۸ نفر ثبت نام کردند که این میزان در مقایسه با دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که ۳۰۵ نفر ثبت نام کرده بودند ۳۷ درصد رشد را نشان می دهد که این اتفاق در مجموع کشور هم رخ داده است و این امر وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان را در مدت کوتاه قانونی بسیار دشوار می کند لذا انتظار می رود نمایندگان مجلس یازدهم با عزم جدی و با هماهنگی سایر دستگاه ها از جمله شورای نگهبان، قانون فعلی که از نواقص زیادی برخوردار است را اصلاح کنند.

وی در زمینه انتخابات میان دوره ای مجلس هم افزود: در سراسر کشور ۱۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم راه یافته اند که از استان گلستان هم حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان به دور دوم کشیده شده است و برابر تمهیدات صورت گرفته این انتخابات در ۲۱ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد و یک نماینده باقی مانده از حوزه انتخابی غرب استان به مجلس شورای اسلامی راه خواهد یافت.