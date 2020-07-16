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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

نماینده ولی فقیه در مازندران:

فساد دست و پای تولید را بسته است

فساد دست و پای تولید را بسته است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر مبارزه با فساد گفت: فساد دست و پای تولید و زنجیره تولید را بسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش ازظهر پنجشنبه در دیدار دادستان جدید ساری با تاکید بر داشتن روحیه سازش ناپذیری در برخورد با مفسدان افزود: مسئولیت در حوزه قضا و عدالت بسیار سخت است و باید در راه احقاق حق و از بین بردن ظلم، همانند سید و سالار شهیدان، جان را نثار کرد.

وی با اشاره به راهبرد تعیین شده جهش تولید در کشور خواستار حرکت مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شد و گفت: در حال حاضر در دستگاه قضائی نیز راهبرد مبارزه با فساد ترسیم شده است و انتظار داریم در این زمینه تمامی تشکیلات قضائی به صورت جدی پای کار باشند و به فساد امان و اجازه ظهور ندهند.

وی با تاکید براینکه باید دست مفسدان را قطع کنیم و ریشه‌های فساد را برچینیم، افزود: باید امید بین مردم را ارتقا بخشیم و با امنیت و احقاق عدالت، امید بین مردم بیشتر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با عنوان اینکه برای مبارزه با فساد باید ابتدا از درون و خودی‌ها و سپس بیرونی‌ها شروع کنیم، گفت: باطل در هر لباسی که باشد باطل است و باید با آن مبارزه کرد و پاسخگوی خون شهیدان باشیم.

آیت الله لائینی با اظهار اینکه بدنه اصلی دستگاه قضائی سالم است، گفت: با از بین بردن فساد، شعار سال محقق می‌شود زیرا اکنون فساد دست و پای ماشین تولید و زنجیره تولید را گرفته است.

کد مطلب 4975527

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